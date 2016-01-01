Наша делегація у ПАРЄ. Як Опоблок підсунув свиню
- Сьогодні, 13:42
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Більшість членів комітету ВР із закордонних справ внесли постанову про скасування пункту 2 постанови від 2014 року, яким Н.Савченко була призначена членом делегації.
Тоді це було вийнятком, зараз при формуванні делегації всі депутати повинні мати рівні умови. Представник Батьківщини проект не підписав.
З інших змін в делегації:
БПП замість Світлани Заліщук делегувала Костянтина Усова.
Оппоблок замість Дмитра Шпенова делегував Вадима Новинського.
За правилами і процедурами ПАРЄ, кожна фракція та група національного парламента має суверенне право делегувати своїх представників в ПАРЄ. Порушення цього права може призвести до незатвердження повноважень делегації.
Простіше кажучи, Оппоблок підсунув свиню в прямому сенсі: якщо би відмовили Новінському, то це призвело би до того що українська делегація вся могла опиниттся за межами ПАРЄ. І це правило жорстке. На жаль.
Нагадаємо, як учора Главком повідомляв, Комітет Верховної Ради у закордонних справах проголосував за включення у делегацію ПАРЄ від України депутата Опозиційного блоку Вадима Новинського. Натомість комітет виключив із делегацій ПАРЄ і НАТО народних депутатів, колишніх журналістів Світлану Заліщук і Мустафу Найєма.