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    Думки вголос

    Наша делегація у ПАРЄ. Як Опоблок підсунув свиню

    • Володимир Ар`єв

      Народний депутат

    • Сьогодні, 13:42
    • Розсилка

    Більшість членів комітету ВР із закордонних справ внесли постанову про скасування пункту 2 постанови від 2014 року, яким Н.Савченко була призначена членом делегації.

    Тоді це було вийнятком, зараз при формуванні делегації всі депутати повинні мати рівні умови. Представник Батьківщини проект не підписав.

    З інших змін в делегації:

    БПП замість Світлани Заліщук делегувала Костянтина Усова.

    Оппоблок замість Дмитра Шпенова делегував Вадима Новинського.

    За правилами і процедурами ПАРЄ, кожна фракція та група національного парламента має суверенне право делегувати своїх представників в ПАРЄ. Порушення цього права може призвести до незатвердження повноважень делегації.

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    Простіше кажучи, Оппоблок підсунув свиню в прямому сенсі: якщо би відмовили Новінському, то це призвело би до того що українська делегація вся могла опиниттся за межами ПАРЄ. І це правило жорстке. На жаль.

    Нагадаємо, як учора Главком повідомляв, Комітет Верховної Ради у закордонних справах проголосував за включення у делегацію ПАРЄ від України депутата Опозиційного блоку Вадима Новинського. Натомість комітет виключив із делегацій ПАРЄ і НАТО народних депутатів, колишніх журналістів Світлану Заліщук і Мустафу Найєма.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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