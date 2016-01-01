Наша делегація у ПАРЄ. Як Опоблок підсунув свиню

Володимир Ар`єв Народний депутат

Володимир Ар`єв

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Більшість членів комітету ВР із закордонних справ внесли постанову про скасування пункту 2 постанови від 2014 року, яким Н.Савченко була призначена членом делегації.

Тоді це було вийнятком, зараз при формуванні делегації всі депутати повинні мати рівні умови. Представник Батьківщини проект не підписав.



З інших змін в делегації:

БПП замість Світлани Заліщук делегувала Костянтина Усова.

Оппоблок замість Дмитра Шпенова делегував Вадима Новинського.

За правилами і процедурами ПАРЄ, кожна фракція та група національного парламента має суверенне право делегувати своїх представників в ПАРЄ. Порушення цього права може призвести до незатвердження повноважень делегації.

Простіше кажучи, Оппоблок підсунув свиню в прямому сенсі: якщо би відмовили Новінському, то це призвело би до того що українська делегація вся могла опиниттся за межами ПАРЄ. І це правило жорстке. На жаль.

Нагадаємо, як учора Главком повідомляв, Комітет Верховної Ради у закордонних справах проголосував за включення у делегацію ПАРЄ від України депутата Опозиційного блоку Вадима Новинського. Натомість комітет виключив із делегацій ПАРЄ і НАТО народних депутатів, колишніх журналістів Світлану Заліщук і Мустафу Найєма.

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