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    Думки вголос

    Подвійні стандарти «антикорупціонерів»

    • Володимир Ар`єв

      Народний депутат

    • Сьогодні, 17:58
    • Розсилка
    Теймураз Нішніанідзе
    Теймураз Нішніанідзе

    Те, що для «антикорупціонерів» є свої і чужі – доведений факт. Чужого їм (Насірова) вони ганьбили і, треба сказати, що абсолютно справедливо ганьбили

    Я теж за те, щоб він відповів. А от щодо свого - або мовчання, або взагалі намагаються кришувати - беруть на поруки! І це серйозніше відбілювання квартирної справи. Сам фігурант квартирного розслідування Лещенко бере на поруки друга Углави і Саакашвілі - Теймураза Нішніанідзе, якого підозрюють у заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах. Того самого, який у слідчого раптово забув і українську, і російську.

    Нагадаю, що Нішніанідзе підозрюють у фіктивній компенсації ПДВ на 17 млрд грн за курсом 2012-2013 років. Тоді він був генконсулом Грузії в Одесі, а всі дипломати в усіх країнах мають право на компенсацію ПДВ. Працівники консульства, за даними слідства, «накомпенсували» за купівлю розкішних марок одягу Louis Vuitton, Gucci, Disquared2 тощо на суму 12 мільйонів доларів у трьох фірм. Це купівля велика навіть для масштабу гуртової торгівлі! Сам Нішніанідзе отримав 4 млн грн (тоді це півмільйона доларів) компенсації ПДВ на свій рахунок. Частина ПДВ у розмірі майже 1 млн грн йому відшкодована за здійснення покупок у періоди, в які той не перебував на території України та фізично купити жодних товарів особисто не міг. Більше того, частина покупок в ці періоди вказаною особою була нібито зроблена в ТОВ «Майстер Компані», ТОВ «Еверест 1», ТОВ «ФФ Україна», які на час «придбання» люксового одягу господарської діяльності не здійснювали взагалі.

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    Підозра більш ніж серйозна і обгрунтована. Підозрюваний намагається уникнути відповідальності через симуляцію «забуття» української та російської мов. Але ті хто справедливо кепкував з Насірова і вимагав взяття його під варту за підозру у завданні збитків державі, раптом беруть на поруки свого друга, якому висунута схожа підозра. І тепер скажіть мені про те що у записних «антикорупціонерів» немає подвійних стандартів. Якщо вони, теоретично, колись опиняться у владі, то будуть кришувати своїх, як роблять вже. А Україна потребує справжньої боротьби з корупцією, а не вдаваної. Давно потребує. Тому, правильно підтримуючи НАБУ, є верхом цинізму заважати прокуратурі розслідувати схожу справу.

    Джерело: блог Володимира Ар'єва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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