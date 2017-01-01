Україні не слід розраховувати на підтримку світу в конфлікті з Росією

Володимир Ар`єв Народний депутат

Володимир Ар`єв

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Авдіївка після обстрілу

Критична ситуація в Авдіївці триває протягом декількох днів, а реакція світу на події в Україні наступна: Європа та США висловили занепокоєння і ніхто не засудив агресію Російської Федерації на наших територіях

Така реакція світу, м’яко кажучи, недостатня і занадто вже обережна. Як я розумію, те, що відбувається нині в Авдіївці – відповідь Путіна на невизначеність нового президента США Дональда Трампа. Такими діями Росія намагається підштовхнути Америку на ухвалення певних рішень, тобто до торгів. Але Вашингтон зі своїм рішенням не поспішає.

Поза тим, місія США при Організації з безпеки і співробітництва в Європі закликає Росію та підконтрольних їй терористів припинити намагання захоплення нових територій України. Це, звісно відповідально і адекватно у даній ситуації та державний департамент просто висловив стурбованість.

Справа у тому, що увесь світ намагається не прив’язувати Російську Федерацію напряму до конфлікту на сході України, віддаючи перевагу звертанням до терористів. Це пов’язано із тим, що кожен хвилюється, «аби чого не вийшло» по відношенню до їх територій.

Вчора я ініціював дебати в Парламентській асамблеї ради Європи (ПАРЄ) щодо ситуації в Авдіївці, але до сьогодні я не побачив заяви президента асамблеї Педро Аграмунта, в якій би відображалася його позиція. Та й узагалі заява Ради Європи щодо України була максимально стримана і відсторонена. Всі дуже бояться провокувати Росію, аби це не обернулося проти них агресією.

Україна зараз для світу далека і всі повідомлення про ескалацію конфлікту на Донбасі він сприймає точно так само, як ми у 90-х роках ставилися до ситуації на Балканах.

Єдиний вихід – продовжувати посилену інформаційну роботу на міжнародній арені. А поки всі прогнози щодо підтримки України світом – негативні. Тому нам усім треба дуже добре попрацювати.

Джерело: Обозреватель

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