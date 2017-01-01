Ярмарок марнославства українських політиків на фоні Дональда Трампа

Володимир Ар`єв Народний депутат

Володимир Ар`єв

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп

Сьогодні у Вашингтоні ми побачимо Vanity Fair нашого політикуму

Ярмарок марнославства на фоні Дональда Трампа. Але особливо цікавими є деталі.

По-перше, ніхто крім послів не може представляти державу на інавгурації, про що йдеться в ноті (на фото), яку Держдеп розіслав усім без винятку посольствам. Дослівно: «Як і в минулому, іноземні делегації не буде запрошено до Вашингтона з цієї нагоди. Очільники дипломатичних місій та їхні дружини/чоловіки представлятимуть свої уряди на інавгураційних подіях».





Тому українські гості, окрім посла, представляють лише самих себе. Це перше. А найцікавіше друге. Коли побачите вже завтра фото українського діяча чи діячки з Трампом під час вечері на інавгураційному балі, пам'ятайте – квитки на цей бал-вечерю розподіляються лише між своїми, а серед тих своїх є багато донорів кампанії обраного президента.

Ці донори продають охочим місця на бал (наскільки мені відомо, українці платили по 200,000 доларів за місце за столиком неподалік від Трампа, одна відома леді зі змінною зачіскою навіть хотіла викупити цілий столик за $1 млн, але не дали) і таким чином повертають вкладені кошти без потреби йти і просити щось у новообраного президента чи його адміністрації. Тому стежимо за нашими політиками, щоб потім спитати, звідки взяли запрошення на бал і звідки гроші на все те, щоб українська сучасна Ребекка з роману Теккерея задовольнила жагу свого марнославства.

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