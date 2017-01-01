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    Думки вголос

    Активне обговорення виступу Трампа у контексті України - ознака меншовартості

    • Віталій Бала

      Політолог

    • Сьогодні, 15:58
    • Розсилка
    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Ніби постійно говоримо про необхідність суб'єктності у міжнародних відносинах, а постійно публічно демонструємо свою об'єктність

    Меншовартість проявляється у сподіваннях, що хтось інший повинен вирішити ваші проблеми.(с) Це стосується і народу, і людини.

    Звичайно, всім було цікаво послухати першу прес-конференцію Трампа після обрання президентом США, але її активне обговорення саме у контексті проблем України, не демонструє упевненості і віри у власні сили.

    Тепер потрібно дочекатись виборів у Франції, Нідерландах, Німеччині і якщо нам «повезе» з результатами тих виборів, то все у нас має бути ніби гут.

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    Хоча, хто напевно може знати який результат нам прийнятний, а який ні?

    Ніби постійно говоримо про необхідність суб'єктності у міжнародних відносинах, а постійно публічно демонструємо свою об'єктність.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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