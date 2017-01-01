Активне обговорення виступу Трампа у контексті України - ознака меншовартості
- Сьогодні, 15:58
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Розсилка
Ніби постійно говоримо про необхідність суб'єктності у міжнародних відносинах, а постійно публічно демонструємо свою об'єктність
Меншовартість проявляється у сподіваннях, що хтось інший повинен вирішити ваші проблеми.(с) Це стосується і народу, і людини.
Звичайно, всім було цікаво послухати першу прес-конференцію Трампа після обрання президентом США, але її активне обговорення саме у контексті проблем України, не демонструє упевненості і віри у власні сили.
Тепер потрібно дочекатись виборів у Франції, Нідерландах, Німеччині і якщо нам «повезе» з результатами тих виборів, то все у нас має бути ніби гут.
Хоча, хто напевно може знати який результат нам прийнятний, а який ні?
Ніби постійно говоримо про необхідність суб'єктності у міжнародних відносинах, а постійно публічно демонструємо свою об'єктність.