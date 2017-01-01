Бойовики на Донбасі. Сепаратисти чи колаборанти?
- Сьогодні, 22:08
-
Розсилка
Про документи ЛНР/ДНР
1. А що ми хотіли від рашистів-агресорів, це ж їх завдання зруйнувати Україну.
2. З рашистами у нас нема майбутнього.
3. А про ЛНР/ДНР менше треба було говорити, як про якісь республіки, про якихось керівників якихось республік, про сепаратистів, яких не існує...
Ми самі інформаційно все це легалізували, я так і не зміг донести просту думку: там не сепаратисти, а колаборанти. Ніби просто різні слова, а насправді змістовні наслідки і тут, і закордоном змінили б дуже багато.
4. Коли мова йде про колаборантів, а не сепаратистів, до чого тут вибори і багато інших проблем, що зараз маємо.
5. Хибний понятійний ряд визначень, насправді має непередбачувані і погані наслідки.