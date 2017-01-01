  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Віталій Бала
    Думки вголос

    Бойовики на Донбасі. Сепаратисти чи колаборанти?

    • Віталій Бала

      Політолог

    • Сьогодні, 22:08
    • Розсилка
    Бойовики на Донбасі
    Бойовики на Донбасі

    Про документи ЛНР/ДНР

    1. А що ми хотіли від рашистів-агресорів, це ж їх завдання зруйнувати Україну.

    2. З рашистами у нас нема майбутнього.

    3. А про ЛНР/ДНР менше треба було говорити, як про якісь республіки, про якихось керівників якихось республік, про сепаратистів, яких не існує...

    Читайте також

    Ми самі інформаційно все це легалізували, я так і не зміг донести просту думку: там не сепаратисти, а колаборанти. Ніби просто різні слова, а насправді змістовні наслідки і тут, і закордоном змінили б дуже багато.

    4. Коли мова йде про колаборантів, а не сепаратистів, до чого тут вибори і багато інших проблем, що зараз маємо.

    5. Хибний понятійний ряд визначень, насправді має непередбачувані і погані наслідки.

    Джерело: блог Віталія Бали
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Росія ДНР ЛНР
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Олексій Заводюк
    Олексій Заводюк

    Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ