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    Думки вголос

    Чи має бути контроль за грантами та їх отримувачами?

    • Віталій Бала

      Політолог

    • Сьогодні, 12:17
    • Розсилка
    Гранти
    Гранти

    Чи завжди інтереси отримувачів грантів збігаються з національними інтересами України?

    1. Головна аргументація проти контролю державних структур, відсутність фінансування з держбюджету.

    2. Також говорять про приватні гроші та різні фонди.

    Тепер по пунктах. 

    1. Коли гранти надають посольства або структури інших держав, як USAID та інші, то фінансування здійснюють іноземні держави.

    А чи завжди їхні інтереси співпадають з національними інтересами України? Це непросте питання.

    2. Приватні гроші чи неприватні – немає ніякого значення, якщо отримувачі цих грошей намагаються впливати на діяльність державних органів влади у різних сферах.

    То чи має бути контроль і прозорість у такому випадку?

    P.S. От і з цього боку варто подивитись на це питання, без емоцій і звинувачень, крім можливого «заробляння» на грантах.

    Джерело: блог Віталія Бали

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    гроші декларація фінансування
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