Чи має бути контроль за грантами та їх отримувачами?
- Сьогодні, 12:17
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Розсилка
Чи завжди інтереси отримувачів грантів збігаються з національними інтересами України?
1. Головна аргументація проти контролю державних структур, відсутність фінансування з держбюджету.
2. Також говорять про приватні гроші та різні фонди.
Тепер по пунктах.
1. Коли гранти надають посольства або структури інших держав, як USAID та інші, то фінансування здійснюють іноземні держави.
А чи завжди їхні інтереси співпадають з національними інтересами України? Це непросте питання.
2. Приватні гроші чи неприватні – немає ніякого значення, якщо отримувачі цих грошей намагаються впливати на діяльність державних органів влади у різних сферах.
То чи має бути контроль і прозорість у такому випадку?
P.S. От і з цього боку варто подивитись на це питання, без емоцій і звинувачень, крім можливого «заробляння» на грантах.
Джерело: блог Віталія Бали