Чи має бути контроль за грантами та їх отримувачами?

Віталій Бала Політолог

Віталій Бала

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гранти

Чи завжди інтереси отримувачів грантів збігаються з національними інтересами України?

1. Головна аргументація проти контролю державних структур, відсутність фінансування з держбюджету.

2. Також говорять про приватні гроші та різні фонди.

Тепер по пунктах.

1. Коли гранти надають посольства або структури інших держав, як USAID та інші, то фінансування здійснюють іноземні держави.

А чи завжди їхні інтереси співпадають з національними інтересами України? Це непросте питання.

2. Приватні гроші чи неприватні – немає ніякого значення, якщо отримувачі цих грошей намагаються впливати на діяльність державних органів влади у різних сферах.

То чи має бути контроль і прозорість у такому випадку?

P.S. От і з цього боку варто подивитись на це питання, без емоцій і звинувачень, крім можливого «заробляння» на грантах.

Джерело: блог Віталія Бали

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»