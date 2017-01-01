Чи потрібно співчувати громадянам країни-агресора Росії?

Віталій Бала Політолог

Віталій Бала

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вибух у Пітері

Щось у нас дуже багато «чуйних» до громадян країни-агресора, які у своїй переважній більшості підтримують агресію проти України

З Вікіпедії, співчуття - це чуйне ставлення до чийого-небудь горя, до чиїхось переживань. Почуття жалю, викликане чиїм-небудь нещастям, горем.

Жаль, висловлений усно або письмово з приводу нещастя, горя, що спіткали кого-небудь.

1. Загибель людей у пітерському метро - це біда для їх родичів та близьких.

2. То всі, хто тут у нас заявив про співчуття, дійсно відчувають чуйне ставлення до росіян?

3. От не читав і не чув від них співчуття кожного разу до родин загиблих українців на війні з російським агресором.

4. Щось у нас дуже багато «чуйних» до громадян країни-агресора, які у своїй переважній більшості підтримують агресію проти України.

5. Вони нам ніякі не брати і навіть не доброзичливі сусіди, тому у мене жодного чуйного ставлення до них.

P.S. Звичайно, вони ж постійно висловлюють свої почуття за вбитими українцями за допомогою російської зброї і часто саме росіянами...

Джерело: блог Віталія Бали

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