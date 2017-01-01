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    Думки вголос

    Чи потрібно співчувати громадянам країни-агресора Росії?

    • Віталій Бала

      Політолог

    • Сьогодні, 20:08
    • Розсилка
    <span>Вибух у Пітері</span>
    Вибух у Пітері

    Щось у нас дуже багато «чуйних» до громадян країни-агресора, які у своїй переважній більшості підтримують агресію проти України

    З Вікіпедії, співчуття - це чуйне ставлення до чийого-небудь горя, до чиїхось переживань. Почуття жалю, викликане чиїм-небудь нещастям, горем.

    Жаль, висловлений усно або письмово з приводу нещастя, горя, що спіткали кого-небудь.

    1. Загибель людей у пітерському метро - це біда для їх родичів та близьких.

    2. То всі, хто тут у нас заявив про співчуття, дійсно відчувають чуйне ставлення до росіян?

    3. От не читав і не чув від них співчуття кожного разу до родин загиблих українців на війні з російським агресором. 

    4. Щось у нас дуже багато «чуйних» до громадян країни-агресора, які у своїй переважній більшості підтримують агресію проти України.

    5. Вони нам ніякі не брати і навіть не доброзичливі сусіди, тому у мене жодного чуйного ставлення до них.

    P.S. Звичайно, вони ж постійно висловлюють свої почуття за вбитими українцями за допомогою російської зброї і часто саме росіянами...

    Джерело: блог Віталія Бали

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Росія теракт метро путінський режим
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