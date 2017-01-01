Євробачення-2017. Пару слів про рішення СБУ

Віталій Бала Політолог

Віталій Бала

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова СБУ Василь Гріцак (фото: REUTERS)

Реагування та провокації часто є передбачуваними, але не завжди це погано, бо на відсутність реакції і буває розрахунок.

Пару слів про рішення СБУ щодо відмови на в'їзд в Україну російської учасниці Євробачення.

Яке б не було рішення, одні б його підтримали, а інші не підтримали. Рішення є правильним, на мою думку, адже відсутність реакції на провокацію тільки породжує бажання робити інші провокації. Всі заяви противників такого рішення, що ми зробили помилку і росія буде це використовувати у своїй інформаційній пропаганді забувають один факт, а саме, росія - є агресором, окрім пропаганди, вбиває наших громадян. Участь у конкурсі на багато довше дала б можливість рашистській пропаганді використовувати цю ситуацію у своїх цілях, тим більше ми не знаємо, які б могли бути наслідки такої участі. Надіюсь, що рішення не буде змінено, бо це виглядатиме дивно, а не сильно, як пишуть тут у ФБ.

Джерело: блог Віталія Бали

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