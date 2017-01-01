Євробачення-2017. Пару слів про рішення СБУ
- Сьогодні, 08:12
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Розсилка
Голова СБУ Василь Гріцак (фото: REUTERS)
Реагування та провокації часто є передбачуваними, але не завжди це погано, бо на відсутність реакції і буває розрахунок.Пару слів про рішення СБУ щодо відмови на в'їзд в Україну російської учасниці Євробачення.
- Яке б не було рішення, одні б його підтримали, а інші не підтримали.
- Рішення є правильним, на мою думку, адже відсутність реакції на провокацію тільки породжує бажання робити інші провокації.
- Всі заяви противників такого рішення, що ми зробили помилку і росія буде це використовувати у своїй інформаційній пропаганді забувають один факт, а саме, росія - є агресором, окрім пропаганди, вбиває наших громадян.
- Участь у конкурсі на багато довше дала б можливість рашистській пропаганді використовувати цю ситуацію у своїх цілях, тим більше ми не знаємо, які б могли бути наслідки такої участі.
- Надіюсь, що рішення не буде змінено, бо це виглядатиме дивно, а не сильно, як пишуть тут у ФБ.
Джерело: блог Віталія Бали
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