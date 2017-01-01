  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Віталій Бала
    Думки вголос

    Євробачення-2017. Пару слів про рішення СБУ

    • Віталій Бала

      Політолог

    • Сьогодні, 08:12
    • Розсилка
    Голова СБУ Василь Гріцак (фото:&nbsp;<span>REUTERS)</span>
    Голова СБУ Василь Гріцак (фото: REUTERS)

    Реагування та провокації часто є передбачуваними, але не завжди це погано, бо на відсутність реакції і буває розрахунок.

    Пару слів про рішення СБУ щодо відмови на в'їзд в Україну російської учасниці Євробачення.
    1. Яке б не було рішення, одні б його підтримали, а інші не підтримали.
    2. Рішення є правильним, на мою думку, адже відсутність реакції на провокацію тільки породжує бажання робити інші провокації.
    3. Всі заяви противників такого рішення, що ми зробили помилку і росія буде це використовувати у своїй інформаційній пропаганді забувають один факт, а саме, росія - є агресором, окрім пропаганди, вбиває наших громадян.
    4. Участь у конкурсі на багато довше дала б можливість рашистській пропаганді використовувати цю ситуацію у своїх цілях, тим більше ми не знаємо, які б могли бути наслідки такої участі.
    5. Надіюсь, що рішення не буде змінено, бо це виглядатиме дивно, а не сильно, як пишуть тут у ФБ.

    Джерело: блог Віталія Бали

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Росія Євробачення СБУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Олена Білозерська
    Олена Білозерська

    Боєць Української добровольчої армії 

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ