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    Думки вголос

    Коли п'ята колона понесе відповідальність за свої дії?

    • Віталій Бала

      Політолог

    • Сьогодні, 10:30
    • Розсилка
    П'ята колона
    П'ята колона

    Найефективнішим засобом для перемоги над ворогом є його демотивація (с)

    Неважко побачити, що у цьому напрямку Росії допомагають представники п'ятої колони в Україні, вже навіть не маскуючись.

    Всі можливі варіанти таких антиукраїнських дій спокійно і постійно розповсюджуються в українських ЗМІ.

    Тому два простих питання: 

    1. Чи є вони українськими, ці ЗМІ?
    2. Коли за ці дії понесуть відповідальність «українські» політики, «українські» експерти, «українські» журналісти?

    Розпочата ними агресивна істерія навколо проекту закону про мову всіх українофобів зафіксувала на всіх носіях інформації.

    Яка ще доказова база потрібна? А всім нашим бажаю доброго та вдалого дня!)

    Джерело: блог Віталія Бали

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