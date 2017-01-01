Компроміси з ворогом на його умовах - шлях до капітуляції

Віталій Бала Політолог

Віталій Бала

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Інформатор Надія Савченко

Вже дав декілька коментарів стосовно пропозиції Надії Савченко вирішення питання повернення частини окупованої території Донбасу за рахунок Криму.

Про Крим маємо забути, чи то на якийсь термін, чи то назавжди, так і не зрозуміло з того «мирного» плану Савченко.

Це як у тій притчі про осла і падишаха, або осел здохне, або падишах помре, а осел так і не заговорить. Так і миру за таким планом з агресором не буде.

Дивно, що Савченко не запропонувала інший варіант мирного плану, наприклад, спочатку повернення Криму, а потім з часом і окупованої частини Донбасу.

Чи такий «мирний» план не співпадає з планами кремля, тому і Савченко, і Пінчук стали промоутерами російського «мирного» плану?

Я, реаліст і розумію, що питання Донбасу, тим більше питання повернення Криму, не можна вирішити сьогодні або завтра.

Але, люба формальна фіксація з української сторони відмови, навіть ніби тимчасової, від української території, що була анексована, окупована, створить прецедент і тоді можна забути про цю територію.

Росія з самого початку розв'язання війни в Донбасі мала за мету перевести фокус уваги міжнародної спільноти з Криму на Донбас, про це я ще тоді писав і говорив.

І тут, якимось дивним чином про цей план заговорили Пінчук і Савченко.

« Совпадение»? ...

Джерело: блог Віталія Бали

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