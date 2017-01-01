Олег Скрипка спровокував нову хвилю обговорень щодо української мови

Віталій Бала Політолог

Віталій Бала

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українська мова

Повага між людьми - це рух людей на зустріч один одному (с)

Про українську мову знову.

1.Багато знову почалось обговорень щодо української мови після висловлювання Олега Скрипки.

2. Коментатори, які його засуджували і всіляко ображали, на мою думку, продемонстрували відсутність культури і виховання.

3. Є велика різниця між небажанням вивчити українську мову тих людей, що проживають в Україні і нездатністю інших, що також проживають в Україні.

4. Тих, хто не здатен вивчити мову, а я думаю, що таких насправді дуже мало, можна зрозуміти. А як їх називати, образливо чи необразливо, це питання особистої культури кожного.

5. А от ті, хто із свого «принципа» не хоче вчити українську мову в Україні, на мою думку, демонструють нахабно і відкрито неповагу до України та українців, щоб вони не говорили.

P.S. Якщо мене хтось не поважає і це демонструє, він повинен бути готовим до того, що я його буду зневажати.

Джерело: блог Віталія Бали

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