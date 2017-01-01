  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Віталій Бала
    Думки вголос

    Олег Скрипка спровокував нову хвилю обговорень щодо української мови

    • Віталій Бала

      Політолог

    • Сьогодні, 12:17
    • Розсилка
    Українська мова
    Українська мова

    Повага між людьми - це рух людей на зустріч один одному (с)

    Про українську мову знову.

    1.Багато знову почалось обговорень щодо української мови після висловлювання Олега Скрипки.

    2. Коментатори, які його засуджували і всіляко ображали, на мою думку, продемонстрували відсутність культури і виховання.

    3. Є велика різниця між небажанням вивчити українську мову тих людей, що проживають в Україні і нездатністю інших, що також проживають в Україні.

    4. Тих, хто не здатен вивчити мову, а я думаю, що таких насправді дуже мало, можна зрозуміти. А як їх називати, образливо чи необразливо, це питання особистої культури кожного.

    5. А от ті, хто із свого «принципа» не хоче вчити українську мову в Україні, на мою думку, демонструють нахабно і відкрито неповагу до України та українців, щоб вони не говорили.

    P.S. Якщо мене хтось не поважає і це демонструє, він повинен бути готовим до того, що я його буду зневажати.

    Джерело: блог Віталія Бали

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    українська мова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Лариса Ніцой
    Лариса Ніцой

    Письменниця

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ