Про «агента кремля» Пінчука
- Сьогодні, 07:48
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Розсилка
Пан Пінчук вискочив зі своєю статтею в «The Wall Street Journal», як Пилипко з конопель.От мені цікаво, хто він такий, що вирішив запропонувати план рашистів для нашої країни?
Вибори в ОРДЛО,вІдмова від НАТО і ЄС, це ж все, чого хоче російська федерастія. Ну і звичайно згадав про Крим, він ніби український, але давайте забудемо про це, щоб не заваджало втілити в життя «план».
- Він напевно потратив сотні мільйонів доларів на розбудову української армії?
- Може він ті ж сотні мільйонів потратив на підтримку тимчасових переселенців, сім'ї загиблих, поранених воїнів?
- Чи всі ці роки брав активну участь в політичному житті країни, допомогав у проведені змін, реформ?
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Відповідь буде негативною. Тобто, всі ці роки пан Пінчук «сидів» у засаді, не було ні видно, ні чути на фронтах боротьби за країну.
А тут раптом пропонує дуже «цікавий» план. Що це?
Прокинулась совість?)
Чи «агента» заставили «працювати»?)
P.S. «агенти кремля» не ті, хто критикує владу, бо її є за що критикувати, а ті, хто просуває «кремлівський» план для майбутнього України.
Джерело: блог Віталія Бали
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