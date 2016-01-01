Про «агента кремля» Пінчука

Віталій Бала Політолог

Віталій Бала

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пан Пінчук вискочив зі своєю статтею в «The Wall Street Journal», як Пилипко з конопель.

От мені цікаво, хто він такий, що вирішив запропонувати план рашистів для нашої країни?Вибори в ОРДЛО,вІдмова від НАТО і ЄС, це ж все, чого хоче російська федерастія. Ну і звичайно згадав про Крим, він ніби український, але давайте забудемо про це, щоб не заваджало втілити в життя «план».

Відповідь буде негативною. Тобто, всі ці роки пан Пінчук «сидів» у засаді, не було ні видно, ні чути на фронтах боротьби за країну.

А тут раптом пропонує дуже «цікавий» план. Що це?

Прокинулась совість?)

Чи «агента» заставили «працювати»?)

P.S. «агенти кремля» не ті, хто критикує владу, бо її є за що критикувати, а ті, хто просуває «кремлівський» план для майбутнього України.

Джерело: блог Віталія Бали

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