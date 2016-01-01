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    Думки вголос

    Про «агента кремля» Пінчука

    • Віталій Бала

      Політолог

    • Сьогодні, 07:48
    • Розсилка

    Пан Пінчук вискочив зі своєю статтею в «The Wall Street Journal», як Пилипко з конопель.

    От мені цікаво, хто він такий, що вирішив запропонувати план рашистів для нашої країни? 
    Вибори в ОРДЛО,вІдмова від НАТО і ЄС, це ж все, чого хоче російська федерастія. Ну і звичайно згадав про Крим, він ніби український, але давайте забудемо про це, щоб не заваджало втілити в життя «план».
    1. Він напевно потратив сотні мільйонів доларів на розбудову української армії?
    2. Може він ті ж сотні мільйонів потратив на підтримку тимчасових переселенців, сім'ї загиблих, поранених воїнів?
    3. Чи всі ці роки брав активну участь в політичному житті країни, допомогав у проведені змін, реформ?

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    Відповідь буде негативною. Тобто, всі ці роки пан Пінчук «сидів» у засаді, не було ні видно, ні чути на фронтах боротьби за країну.

    А тут раптом пропонує дуже «цікавий» план. Що це?

    Прокинулась совість?)

    Чи «агента» заставили «працювати»?)

    P.S. «агенти кремля» не ті, хто критикує владу, бо її є за що критикувати, а ті, хто просуває «кремлівський» план для майбутнього України.

    Джерело: блог Віталія Бали

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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