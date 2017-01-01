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    Думки вголос

    Про корупцію та популізм в Україні

    • Віталій Бала

      Політолог

    • Сьогодні, 07:12
    • Розсилка

    А також, про неефективність і жагу до влади.

    1. Кучма шукав, шукав і нічого не знайшов, Ющенко так само шукав і нічого не знайшов, Янукович не знайшов, хоча і посадив.
    2. Можливо Гройсман знайде документи, які доведуть, що Тимошенка їх «мама», бо Тимошенко точно знайде все у тих і про тих «дітей».)
    3. Популізм у владі набагато небезпечніший для країни, ніж популізм в опозиції. Хоча, у чергове раджу подивитись дефініцію популізму, бо там не все так просто.) 
    4. Політична культура не може з'явитись там, де нема людської культури.
    5. Попереджав ж, що не варто звинувачувати в усьому Тимошенко, яка поза владою з 2010 року. Якби не було Тимошенко її точно потрібно було б вигадати.
    6. Про ефективність, сьогодні красномовно говорить безальтернативність у питанні вугілля.)
    7. А стосовно жаги до влади, таке враження, що вони не хотіли, їх заставили, тому нічого не роблять.)

    P.S. Коли ж ця вся фігня завершиться?...

    Джерело: блог Віталія Бали
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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