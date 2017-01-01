Про корупцію та популізм в Україні
- Сьогодні, 07:12
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Розсилка
А також, про неефективність і жагу до влади.
- Кучма шукав, шукав і нічого не знайшов, Ющенко так само шукав і нічого не знайшов, Янукович не знайшов, хоча і посадив.
- Можливо Гройсман знайде документи, які доведуть, що Тимошенка їх «мама», бо Тимошенко точно знайде все у тих і про тих «дітей».)
- Популізм у владі набагато небезпечніший для країни, ніж популізм в опозиції. Хоча, у чергове раджу подивитись дефініцію популізму, бо там не все так просто.)
- Політична культура не може з'явитись там, де нема людської культури.
- Попереджав ж, що не варто звинувачувати в усьому Тимошенко, яка поза владою з 2010 року. Якби не було Тимошенко її точно потрібно було б вигадати.
- Про ефективність, сьогодні красномовно говорить безальтернативність у питанні вугілля.)
- А стосовно жаги до влади, таке враження, що вони не хотіли, їх заставили, тому нічого не роблять.)
P.S. Коли ж ця вся фігня завершиться?...
Джерело: блог Віталія Бали
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