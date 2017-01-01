Про корупцію та популізм в Україні

Віталій Бала Політолог

Віталій Бала

Розсилка ВІДПРАВИТИ

А також, про неефективність і жагу до влади.

Кучма шукав, шукав і нічого не знайшов, Ющенко так само шукав і нічого не знайшов, Янукович не знайшов, хоча і посадив. Можливо Гройсман знайде документи, які доведуть, що Тимошенка їх «мама», бо Тимошенко точно знайде все у тих і про тих «дітей».) Популізм у владі набагато небезпечніший для країни, ніж популізм в опозиції. Хоча, у чергове раджу подивитись дефініцію популізму, бо там не все так просто.) Політична культура не може з'явитись там, де нема людської культури. Попереджав ж, що не варто звинувачувати в усьому Тимошенко, яка поза владою з 2010 року. Якби не було Тимошенко її точно потрібно було б вигадати. Про ефективність, сьогодні красномовно говорить безальтернативність у питанні вугілля.) А стосовно жаги до влади, таке враження, що вони не хотіли, їх заставили, тому нічого не роблять.)

P.S. Коли ж ця вся фігня завершиться?...

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