Публічне «фе» Ізраїлю
- 26 Грудня, 07:09
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Розсилка
Про голосування України у Раді Безпеки ООН
Проголосувавши проти дружньої для нас країни Ізраїль, маємо наступне:
- Публічне «фе» з боку глави ізраїльського уряду. І продовження може бути не менш неприємним у стосунках між обома країнами.
- Несамостійність у зовнішній політиці, це у кращому випадку, бо якщо це некомпетентність, це набагато гірше.
- Голосували разом з країною-агресором росією. А це взагалі капець.
- Чергова проблема, а останнім часом у зовнішній політиці такі проблеми стають чомусь традиційними, вибори у США, у тому числі.
P.S. Я, не можу знайти логічного пояснення такому голосуванню.
Джерело: блог Віталія Бали
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