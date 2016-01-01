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    Думки вголос

    Публічне «фе» Ізраїлю

    • Віталій Бала

      Політолог

    • 26 Грудня, 07:09
    • Розсилка

    Про голосування України у Раді Безпеки ООН

    Проголосувавши проти дружньої для нас країни Ізраїль, маємо наступне:

    1. Публічне «фе» з боку глави ізраїльського уряду. І продовження може бути не менш неприємним у стосунках між обома країнами.
    2. Несамостійність у зовнішній політиці, це у кращому випадку, бо якщо це некомпетентність, це набагато гірше.
    3. Голосували разом з країною-агресором росією. А це взагалі капець.
    4. Чергова проблема, а останнім часом у зовнішній політиці такі проблеми стають чомусь традиційними, вибори у США, у тому числі.

    P.S. Я, не можу знайти логічного пояснення такому голосуванню.

    Джерело: блог Віталія Бали

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