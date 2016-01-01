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    Думки вголос

    Співчуття країні-агресору

    • Віталій Бала

      Політолог

    • 29 Грудня, 08:04
    • Розсилка

    Про російський (рашистський) військовий літак.

    Знову попадаються мені пости «моралізаторів», що звинувачують всіх, хто не співчуває країні-агресору, тому вирішив їм всім відповісти.

    1. Кожен має право реагувати, як вважає за потрібне.
    2. Чи висловлювали ці «моралізатори» співчуття сім'ям загиблих громадян України? Матерям десантників, яких збили рашисти в луганському аеропорту. Родичам солдат і офіцерів розстріляних рашистами під Іловайськом, коли вони виходили «зеленим» коридором. Можливо мирним жителям, чиї родичі загинули від обстрілів «Градами» міст і сіл. 

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    3. Чи знають скільки дітей загинуло і стали каліками та сиротами?
    4. Чи підтримували і підтримують матеріально сім'ї загиблих воїнів?
    5. Список із таких пунктів може бути дуже довгим.

    А можливо всі ці «моралізатори» разом з одною ушльопкою, що живе з іншим ушльопком-депутатом, співчуваючи громадянам країни-агресора відчувають себе краще разом з агресором?

    Всім їм можу сказати тільки одне, йдіть на х.. зі своїми «гуманістичними» воплями і міняйте країну проживання. Вам прийде щастя і радість від «гуманного «руського міра», а нам за вас буде спокійніше.

    А стосовно рашистів-агресорів, то поки у них всіх земля не буде горіти під ногами, вони не зрозуміють скільки горя і трагедій несуть своїми агресивними, нелюдськими діями проти інших народів. Хоча, можливо навіть і тоді будуть звинувачувати у всьому інших.

    Джерело: блог Віталія Бали

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