Співчуття країні-агресору
- 29 Грудня, 08:04
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Розсилка
Про російський (рашистський) військовий літак.
Знову попадаються мені пости «моралізаторів», що звинувачують всіх, хто не співчуває країні-агресору, тому вирішив їм всім відповісти.
- Кожен має право реагувати, як вважає за потрібне.
- Чи висловлювали ці «моралізатори» співчуття сім'ям загиблих громадян України? Матерям десантників, яких збили рашисти в луганському аеропорту. Родичам солдат і офіцерів розстріляних рашистами під Іловайськом, коли вони виходили «зеленим» коридором. Можливо мирним жителям, чиї родичі загинули від обстрілів «Градами» міст і сіл.
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- Чи знають скільки дітей загинуло і стали каліками та сиротами?
- Чи підтримували і підтримують матеріально сім'ї загиблих воїнів?
- Список із таких пунктів може бути дуже довгим.
А можливо всі ці «моралізатори» разом з одною ушльопкою, що живе з іншим ушльопком-депутатом, співчуваючи громадянам країни-агресора відчувають себе краще разом з агресором?
Всім їм можу сказати тільки одне, йдіть на х.. зі своїми «гуманістичними» воплями і міняйте країну проживання. Вам прийде щастя і радість від «гуманного «руського міра», а нам за вас буде спокійніше.
А стосовно рашистів-агресорів, то поки у них всіх земля не буде горіти під ногами, вони не зрозуміють скільки горя і трагедій несуть своїми агресивними, нелюдськими діями проти інших народів. Хоча, можливо навіть і тоді будуть звинувачувати у всьому інших.
Джерело: блог Віталія Бали