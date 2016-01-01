Співчуття країні-агресору

Віталій Бала Політолог

Віталій Бала

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Про російський (рашистський) військовий літак.

Знову попадаються мені пости «моралізаторів», що звинувачують всіх, хто не співчуває країні-агресору, тому вирішив їм всім відповісти.

А можливо всі ці «моралізатори» разом з одною ушльопкою, що живе з іншим ушльопком-депутатом, співчуваючи громадянам країни-агресора відчувають себе краще разом з агресором?

Всім їм можу сказати тільки одне, йдіть на х.. зі своїми «гуманістичними» воплями і міняйте країну проживання. Вам прийде щастя і радість від «гуманного «руського міра», а нам за вас буде спокійніше.

А стосовно рашистів-агресорів, то поки у них всіх земля не буде горіти під ногами, вони не зрозуміють скільки горя і трагедій несуть своїми агресивними, нелюдськими діями проти інших народів. Хоча, можливо навіть і тоді будуть звинувачувати у всьому інших.

Джерело: блог Віталія Бали

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