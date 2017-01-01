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    Думки вголос

    Суд в Гаазі та великий юрист-міжнародник Мураєв

    • Віталій Бала

      Політолог

    • Сьогодні, 10:17
    • Розсилка
    <span>Міжнародний суд ООН</span>
    Міжнародний суд ООН

    Чому не були запрошені до студії чи взяті коментарі, наприклад, у професора Володимира Василенка, професора Володимира Буткевича, професора Олександра Задорожнього та інших фахівців?

    Тільки якесь питання торкається рашистів ,ЧМО Мураєв вже дає коментарі на Newsone у програмі з Світланою Орловською.

    1. Я не знаю і не чув про такого юриста-міжнародника, як ЧМО Мураєв.

    2. Те, що ЧМО намагається довести свою «геніальну « думку вже не перший раз, що ніби рашисти тут не при ділах, зрозуміло.

    3. Незрозуміло інше, невже тіпа власник каналу буде «бігати» на ефіри ніби свого каналу і захищати рашку, якщо він дійсно власник і не є ЧМО.

    4. Я нормально сприймаю співробітників телеканалу, деякі правда вже там не працюють, але, ну так ж не можна «стелитись».

    5. Цікаво, а чому не були запрошені до студії чи взяті коментарі, наприклад, у професора Володимира Василенка, професора Володимира Буткевича, професора Олександра Задорожнього та інших фахівців?

    6. Невже ЧМО Мураєв «кумекає» у міжнародному праві настільки, щоб коментувати рішення Суду ООН в Гаазі?)

    7. Це вже якийсь повний капець на тому каналі, фактично інформаційний телевізійний бюлетень партії, яка «проти смерті» та інших ЧМО.

    P.S. ЧМО - абревіатура російською «человек московской области», тобто запроданець.

    Джерело: блог Віталія Бали

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    ЗМІ суд ООН сепаратизм Євген Мураєв Міжнародний суд ООН
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