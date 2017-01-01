Суд в Гаазі та великий юрист-міжнародник Мураєв

Віталій Бала Політолог

Віталій Бала

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міжнародний суд ООН

Чому не були запрошені до студії чи взяті коментарі, наприклад, у професора Володимира Василенка, професора Володимира Буткевича, професора Олександра Задорожнього та інших фахівців?

Тільки якесь питання торкається рашистів ,ЧМО Мураєв вже дає коментарі на Newsone у програмі з Світланою Орловською.

1. Я не знаю і не чув про такого юриста-міжнародника, як ЧМО Мураєв.

2. Те, що ЧМО намагається довести свою «геніальну « думку вже не перший раз, що ніби рашисти тут не при ділах, зрозуміло.

3. Незрозуміло інше, невже тіпа власник каналу буде «бігати» на ефіри ніби свого каналу і захищати рашку, якщо він дійсно власник і не є ЧМО.

4. Я нормально сприймаю співробітників телеканалу, деякі правда вже там не працюють, але, ну так ж не можна «стелитись».

5. Цікаво, а чому не були запрошені до студії чи взяті коментарі, наприклад, у професора Володимира Василенка, професора Володимира Буткевича, професора Олександра Задорожнього та інших фахівців?

6. Невже ЧМО Мураєв «кумекає» у міжнародному праві настільки, щоб коментувати рішення Суду ООН в Гаазі?)

7. Це вже якийсь повний капець на тому каналі, фактично інформаційний телевізійний бюлетень партії, яка «проти смерті» та інших ЧМО.

P.S. ЧМО - абревіатура російською «человек московской области», тобто запроданець.

Джерело: блог Віталія Бали

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