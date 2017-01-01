Як проросійська партія «миру» хоче перетворити Україну на Малоросію

Віталій Бала Політолог

Віталій Бала

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Медведчук

Україна має йти на поступки – ось головний слоган партії «миру». Не Росія, а саме Україна у якої анексували Крим і окупували частину Донбасу

Що ж це за партія «миру»?

1. В основному, політики, що були членами колишньої партії регіонів(Опоблок, За життя, різні рухи за мир)

2. Медведчук і вся його «.рать», який вистрибнув із заявами про мир з початку агресії росії, як Пилип з конопель.

3. Якісь представники громадських організації, що фінансуються росією, або проросійськими політиками з пункту 1.

4. Звичайно їм допомагають «мирні» журналісти та пропагандисти, які чомусь називають себе політичними експертами.

5. Таке враження, ніби вони переконані у тому і вірять, що саме Україна напала на росію, судячи з того, що говорять і пропонують нам зробити.

6. Україна має йти на поступки – ось головний слоган партії «миру». Не росія, а саме Україна у якої анексували Крим і окупували частину Донбасу.

7. Хочуть зробити з України «Малоросію» загалом, хоча і намагались із створення на території країни «Новоросії». Не вийшло із «Новоросією», то мушу їх розчарувати, вже тим більше не вийде із «Малоросією».

8. Всі вони є Ч.М.О. ( абревіатура з російської мови – человек московськой області) Такі собі «будівельники» того «руского міра».

P.S. московії тут не буде, раджу їм, краще туди виїздити поки є така можливість.)

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