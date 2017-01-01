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    Думки вголос

    Як проросійська партія «миру» хоче перетворити Україну на Малоросію

    • Віталій Бала

      Політолог

    • Вчора, 12:12
    • Розсилка
    Віктор Медведчук
    Віктор Медведчук

    Україна має йти на поступки – ось головний слоган партії «миру». Не Росія, а саме Україна у якої анексували Крим і окупували частину Донбасу

    Що ж це за партія «миру»?

    1. В основному, політики, що були членами колишньої партії регіонів(Опоблок, За життя, різні рухи за мир)

    2. Медведчук і вся його «.рать», який вистрибнув із заявами про мир з початку агресії росії, як Пилип з конопель. 

    3. Якісь представники громадських організації, що фінансуються росією, або проросійськими політиками з пункту 1.

    4. Звичайно їм допомагають «мирні» журналісти та пропагандисти, які чомусь називають себе політичними експертами.

    5. Таке враження, ніби вони переконані у тому і вірять, що саме Україна напала на росію, судячи з того, що говорять і пропонують нам зробити.

    6. Україна має йти на поступки – ось головний слоган партії «миру». Не росія, а саме Україна у якої анексували Крим і окупували частину Донбасу.

    7. Хочуть зробити з України «Малоросію» загалом, хоча і намагались із створення на території країни «Новоросії». Не вийшло із «Новоросією», то мушу їх розчарувати, вже тим більше не вийде із «Малоросією».

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    8. Всі вони є Ч.М.О. ( абревіатура з російської мови – человек московськой області) Такі собі «будівельники» того «руского міра».

    P.S. московії тут не буде, раджу їм, краще туди виїздити поки є така можливість.)

    Джерело: блог Віталія Бали
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    Росія Донбас
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