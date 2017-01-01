Заяви Трампа. Що далі?

Віталій Бала Політолог

Віталій Бала

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: AP/TASS Дональд Трамп

Не про візит Байдена.

Новобраний президент США Трамп в інтерв'ю газеті Times зробив декілька важливих, на мою думку, заяв.

Про санкції стосовно росії. Трамп сказав, що санкції введені проти росії варто зняти в обмін на угоду про скорочення ядерних сил. У США 1367 а в росії 1796 ядерних боєзарядів. росія потерпає від санкцій, а США мають налагодити стосунки з Росією, не дивлячись на критику Трампа. НАТО є застарілою організацією, бо була створена давно. Критично висловився щодо втручання росії у Сирію.

Отже, маємо наступне:

Санкції рано чи пізно таки будуть зняті з росії або зменшені, бо від них потерпає не тільки росія, але й ті країни, що ввели їх. Хоча, напевно США потерпають найменше. Тому пропозиція Трампа стосується тільки інтересів Америки і не в економіці. А нам слід нарешті цей факт усвідомити, що у випадку незбігання інтересів США та України нам нічого не «світить». Завдання номер один, воно ж першочергове, запропонувати США і світу свій варіант(сценарій), план виходу на мир з росією. Мінські угоди про які сьогодні сказав Байден ведуть Україну, перефразовуючи П'єра Мессмера, від стану «війна і мир водночас» до стану «ні війни, ні миру.» Заяву по НАТО путінський прес-секретар вже «підтримав», додавши, що НАТО було створено, як конфронтаційна організація, а зараз потрібна безпека, стабільність.., що тут ще сказати, цинізм не знає меж в інформаційній сфері країни-агресора. росія, на мою думку, прагне до біполярного світу, як це було за часів СРСР, а тому їй потрібно послаблювати об'єднану Європу і знову зробити її «молодшим» партнером США. Певні досягнення вже є: Brexit, проблеми в ЄС, можливі прийнятні для росії результати виборів у Франції, Німеччині, Нідерландах та ін. Сподіваюсь, що не тільки Європа, не дивлячись на кризу, але й Китай не захочуть повертатись до біполярного світового устрою. Стосовно Сирії, то американці хочуть зменшити російський «успіх» в цьому регіоні, побачимо чи вийде.

P.S. Враховуючи демонстрації у США, протистояння з демократами та неоднозначність у республіканців по відношенню до Трампа, на мою думку, він змушений вдатись до таких заяв, щоб виправдати свій головний слоган виборчої кампанії «Зробимо Америку знову великою», який став переможним. Таким чином він ще раз звертається до своїх прихильників, демонструючи їм, що їх президент з ними і розраховує на їхню підтримку, яка поки що є його головним і переконливим аргументом, як новобраного президента.

Джерело: блог Віталія Бали

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