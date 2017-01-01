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    Думки вголос

    Згубна для України толерантність

    • Віталій Бала

      Політолог

    • Сьогодні, 19:36
    • Розсилка
    Українська мова
    Українська мова

    Час таки почати виробляти антитіла проти антиукраїнських антигенів. Проект закону про мову перший, але не останній крок, який потрібно робити для знищення тих антигенів.

    Про толерантність.

    Ми звикли, що толерантність, це - сприймати без агресії думки, які відрізняються від наших.

    Але у сьогоднішніх умовах в Україні, на мою думку, краще визначення дає «Великий тлумачний словник сучасної української мови» пишучи про імунологічну толерантність.

    Це - специфічний стан організму, за якого втрачається здатність виробляти антитіла у відповідь на введення певного антигена. А така толерантність для країни є згубною.

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    Отже, час таки почати виробляти антитіла проти антиукраїнських антигенів. Проект закону про мову перший, але не останній крок, який потрібно робити для знищення тих антигенів.

    P.S. Антигени - речовини, чужорідні для даного організму, що викликають утворення антитіл.

    Джерело: блог Віталія Бали

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