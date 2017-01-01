Бакінський тандем: навіщо Алієв призначив дружину віце-президентом Азербайджану

Анатолій Баронін Керівник аналітичної групи «Да Вінчі»

Анатолій Баронін

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: EPA/UPG Президент Азербайджану Ільхам Алієв і його дружина Мехрібан Алієва віце-президент країни

Внутрішньополітичне оточення в Азербайджані прагне до розширення доступу до владних повноважень і розподілу ресурсів

Назначение супруги президента Азербайджана Мехрибан Алиевой на пост первого вице-президента следует рассматривать в контексте минимизации внутриполитических рисков в стране для действующей власти и формирования условий сохранения президентских полномочий в руках правящей семьи в случае радикализации ситуации в государстве.

Должности вице-президентов Азербайджана были учреждены серией поправок в Конституцию, принятых на конституционном референдуме 26 сентября 2016 года. Эти поправки дают президенту право назначать и освобождать от должности первого вице-президента и вице-президентов. Согласно принятым нормам, первый вице-президент становится исполняющим обязанности президента, если последний уходит в отставку или становится недееспособным.

Действующий президент Ильхам Алиев вступил в должность в 2003 году. После этого он побеждал на выборах в 2008 и 2013 годах. В 2018 году истекает срок его полномочий. Сентябрьский референдум увеличил президентский срок с 5 до 7 лет. Однако, согласно международной практике новый срок полномочий главы государства должен относиться к новоизбранному президенту, а, следовательно, не должен распространяться на И. Алиева в нынешней каденции. Несмотря на поддержку среди населения, ухудшение ситуации в экономике под влиянием неблагоприятной ситуации на рынке нефти создает угрозы для рейтингов Алиева. Это формирует условия для возможного проведения досрочных выборов с целью пролонгации полномочий на 7-летний срок до того, как экономическая ситуация отразится на результатах голосования. Конституционное законодательство страны не ограничивает количество сроков пребывания президента на посту, что де-юре делает возможным баллотирование Алиева на выборах.

Однако такой сценарий не требует введения должностей вице-президента. Обращает на себя тот факт, что при вынесении вопроса учреждения должностей вице-президентов на референдум, отсутствовало разъяснение их полномочий за исключением пункта о выполнении президентских функций в случае утраты дееспособности избранного главы государства. Это указывает на то, что на момент проведения референдума детальный концепт системы вице-президентов отсутствовал, а значение имело лишь порядок передачи президентских полномочий в форс-мажорных ситуациях. Такая схема выглядела бы логично в случае наличия серьезного заболевания у действующего президента. Однако данная информация не находит подтверждения в открытых источниках.

Таким образом, наиболее вероятной версией является то, что целью учреждения должностей вице-президента Азербайджана является некоторое делегирование властных полномочий институту вице-президентов, в котором Мехрибан Алиева (как лицо, полностью обладающее доверием президента и сопровождающее его на всех важных встречах) будет выполнять коммуникационную функцию, в то время как управленческие функции будут распределены между вице-президентами. Такая необходимость может быть связана с рисками государственного переворота в стране, который связан с действующей системой распределения государственных доходов и активностью сторонников Фетхуллаха Гюлена, которые в 2016 году предприняли попытку переворота в Турции. С продвижением идей Гюлена в Азербайджане связывают главу оппозиционной «Партии народного фронта Азербайджана» (ПНФА) Али Керимли. В 2014 году в стране уже были увольнения высокопоставленных чиновников, связанных с гюленовцами. В то же время нейтрализация нурсистов — сторонников Гюллена не требовала введения института вице-президентства. Это косвенно указывает на то, что угрозы режиму Алиева исходят не столько от них, сколько от внутриполитического окружения, которое стремится к расширению доступа к властным полномочиям и распределению ресурсов.

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