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    Думки вголос

    Чи потрібен Україні візовий режим з Росією?

    • Борислав Береза

      Народний депутат України

    • Сьогодні, 17:01
    • Розсилка
    Візовий режим між Україною та Росією
    Фото: 112.ua
    Візовий режим між Україною та Росією

    Найідеальніший варіант для введення віз був в 2014-му році, коли це було необхідно

    Мовою оригіналу

    Вопрос с введением виз надо рассматривать с той точки зрения — а что от этого получит Украина? И самый главный вопрос — как она усилится и какие конкретные преимущества у нас появятся.

    Не нужно бояться виз, на сегодняшний день США ужесточила получения виз, они четко понимают, что люди стремятся попасть в их страну, поэтому ограничивают нежелательный элемент с помощью ужесточения визового контроля.

    Надо понимать, чего хочет добиться Украина и четко осознать — а добьемся мы этого результата или нет. Также важно — это пиар акция или же это акция по защите государства. Самый главный вопрос в этом — почему об этом стали говорить только сейчас. Самый идеальный вариант для введение виз был бы в 2014-ом году, когда это было необходимо. На сегодняшний день, насколько я понимаю, все нежелательные элементы, все-таки попадают в Украину.

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    Вот на Подоле было совершено преступление на чеченских патриотов. Стрелял агент России, у которого в феврале появился украинский паспорт. Тогда же у него появился идентификационный код, и загранпаспорт у него тоже был.

    То есть, выясняется, что нам нужны не только внешние визы, но и новые контролирующие внутренние органы.

    Вопросов много и главное обоснования этих виз, чтобы были видны плюсы и минусы. Естественно, чтобы плюсов было больше. Это главный маркер для принятия решения. И если решение будет обосновано, то Рада проголосует. Зал сейчас голосует за все, что может хоть как-то поднять уважение к парламенту в обществе. То, что такое решение будет популярным — это да. Насколько оно будет обоснованным — это второй вопрос.

    Джерело: Обозреватель

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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