Кому мають подякувати адвокати Насірова (список)

Борислав Береза Народний депутат України

Борислав Береза

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дуже шкідливо вранці спілкуватися з правозахисниками і суддями ЄСПЛ. Настрій псується на цілий день. Але зате це спілкування прекрасно пояснює до чого привели порушення у справі Насирова.

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После всего услышанного считаю, что адвокаты Романа Насирова должны выписать благодарность. И не одну, а несколько.

Первая благодарность выписывается сотрудникам НАБУ за то, что они зачитали подозрение Насирову когда он не находился в сознании. На видео он выглядит таким, а ума провести освидетельствование и задокументировать его у них не хватило. Конечно, ведь красивая картинка превыше всего. Все участники шоу думали о ЭФФЕКТНОСТИ. А надо было задуматься об ЭФФЕКТИВНОСТИ. А кроме этого в благодарность впишут таки то, что действия были после 22-00, что является грубейшим процессуальным нарушением. И если для большинства граждан слова "процессуальное нарушение" является пустым звуком до тех пор пока они сами не попали в подобную ситуацию, то для ЕСПЧ - это причина оправдать Насирова и обязать Украину ФИНАНСОВО компенсировать нарушение. Мы с большой вероятностью получим проигрыш в деле Наиров против Украины. Так что первая благодарность уходит в НАБУ.

Вторая благодарность уходит тем, кто поместил Насирова в клетку в суде. Браво! Зная то, что Украину более 10 лет сношали в европейских судах за клетки, судья или представители НАБУ позволили поместить Насирова в клетку и этим нарушили 3 статью Европейской конвенции по правам человека. Потому, что согласно решениям ЕСПЧ помещение подозреваемого, а значит пока еще не признанного виновным согласно решения суда, в клетку, фактически определяет то, что он физически опасен для общества или может бежать из зала суда. Кроме того общество может воспринять человека помещенного в клетку, как уже виновного. Совокупность этих двух факторов может тянуть на нарушение 6 статьи Конвенции - Право на справедливое судебное разбирательство. Это сразу разваливает дело и фактически оправдывает подозреваемого. Об этом не могли не знать сотрудники НАБУ и суда. Утром меня и Георгий Логвинский ткнули в это носом сообщив, что этот факт уже зафиксирован в ЕСПЧ. Адвокаты у Насирова не простофили и такие моменты, которые обеспечивают им 100-процентную победу в ЕСПЧ, не пропустили. А среди адвокатов Насирова сейчас находится тот защитник, который защищал Юрій Луценко и выиграв его дело в ЕСПЧ добился впервые за всю судебную практику ЕСПЧ признания нарушения 18 статьи Конвенции, которая дала ему статус политзаключенного.

Третья благодарность уходит к тем гениальным активистам, которые поехали к судье домой. Поздравляю, сам факт такого приезда рассматривается в ЕСПЧ, как способ давления на суд и является недопустимым с их точки зрения. Так что молодцы! Удружили. И с этим нам уже в ближайшее время придется разбираться в ПАСЕ - оправдываясь и пытаясь минимизировать последствия.

Четвертая благодарность уходит к "большим друзьям" Украины, которые заблокировав Насирова в суде нарушили 5 Статью той же Конвенции. Учитывая, что для большинства Конвенция лишь набор слов и звуков и они ее не читали, то позволю себе ее частично процитировать.:

Право на свободу и личную неприкосновенность

1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть лишен свободы иначе как в следующих случаях и в порядке, установленном законом:

(a) законное содержание под стражей лица, осужденного компетентным судом;

(b) законное задержание или заключение под стражу (арест) лица за неисполнение вынесенного в соответствии с законом решения суда или с целью обеспечения исполнения любого обязательства, предписанного законом;

5. Каждый, кто стал жертвой ареста или заключения под стражу в нарушение положений настоящей статьи, имеет право на компенсацию.

Учитывая все это, Насиров имеет право на компенсацию. Осталось понять, кто будет ее выплачивать? Понятно, что будет выплачивать Украина, как государство, но из чьего кармана? Подозреваю, что из нашего с вами. Так что благодарность за это уходит ко всем, кто технично организовал эту PR - акцию и подставил наше государство мотивируясь личными интересами. О правовой позиции никто не думал. Мотивация была одна - победа любой ценой. Уверен, что организаторы об этом знали. Как минимум Mustafa Nayyem так точно. Но в от момент об этом промолчали. Мустафа, кто иски компенсировать будет? Или живем по принципу - когда этот заседание ЕСПЧ будет, а нам нужна победа сейчас? Исходя из всего этого я могу сказать, что Украина это дело проиграет благодаря участникам со стороны обвинения, из-за их некомпетентности и не профессионализма..

Разница между преступником и правоохранителем в том, что преступник нарушает законы, а правоохранитель обязан его наказать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с соблюдением законов. Если же нарушить закон, то грань между ними стирается и мы получим тех же преступников, но с полномочиями от государства. Так, кстати, и было последние 25 лет. И хочу напомнить обществу, что Аль Капоне посадили не за рэкет, бутлегерство или убийства. Его посадили за то, что смогли доказать. За неуплату налогов. Потому, что все делали по закону.

Меня раздражает коррупция в Украине, раздражают судьи которые часто принимают решения исходя из личных интересов, бесит неповоротливость правоохранителей и злит то, что никто из высокопоставленных воров и коррупционеров не наказан. Но это не повод нарушать законы и убивать надежду на то, что в Украине возможно построение правового государства. Из нас делают страну аборигенов. Ведь публичные нарушения в судебной практике показывают, что в Украине нет справедливого суда и это доказательство будет использовано Януковичем, Азаровым, Арбузовым, Захарченко и другой шушерой для своего оправдания в ЕСПЧ и снятия с себя санкций в ЕС. Вы это понимаете?

Кстати, когда меня спрашивают о том, что происходило на Майдане и были там нарушения закона, то напоминаю, что именно правоохранители нарушили закон первыми, когда брутально избили и разогнали студентов, когда начали применять водометы в минусовую температуру, когда раздевали людей наголо на морозе, когда убивали людей, когда намеренно калечили граждан Украины. Когда они начали нарушать закон, то перестали быть правохранителями, а стали именно преступниками. В форме, с удостоверениями, но преступниками. Это надо помнить и не стоит манипулировать на эту тему.

А всем нам нужно, откинув эмоции, сделать выводы из того, что происходит сейчас и провести работу над ошибками.

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