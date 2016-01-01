«Корисні ідіоти» та погром у синагозі

Борислав Береза Народний депутат України

Борислав Береза

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Все це відбулося після голосування Ізраїлю щодо Криму в ООН і напередодні візиту прем'єр-міністра України до Ізраїлю

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Для Украины хуже «полезных идиотов» могут быть только «полезные идиоты», работающие на российские деньги. Сразу после того, как Израиль проголосовал за резолюцию ООН по Крыму, где Россия признается захватчиком, а Украина пострадавшей стороной, в Умани произошел погром в синагоге. В той синагоге, в которую приезжают десятки тысяч хасидов со всего мира и которая является одной из главнейшей святынь для них. Несколько подонков ворвались в в здание синагоги на могиле раби Нахмана и, выкрикивая ругательства в адрес евреев, забросала помещение кусками свинины. Об этом уже сообщил портал IzRus. Затем погромщики водрузили в помещении свиную голову с вырезанной на ней свастикой и залили синагогу красной краской. Все это сделано настолько показательно и топорно, с целью вызвать негативны эмоции в Израиле и на Западе, поднять волну в СМИ об засилье антисемитизма в Украине, что не возникает вопросов кто заказчик.

Израильские новостные сайты в открытую называют ЛДНР сепаратистами. Израиль прекратил поставки беспилотников в Россию. В Израиле лечатся и проходят реабилитацию воины ВСУ и добровольцы. Израильские военные психологи тренируют украинских специалистов для работы с воинами после АТО. Израиль оказывает открытую помощь Украине, но так же часто не публично помогает нам. Отношения между двумя государствами сейчас на очень хорошем уровне. И абсолютно понятно, что России это не нравится. Мы это уже проходили. И свастику на семисвечнике у нас рисовали в Бабьем Яру накануне 75-летия, и во время Майдана пытались провокации с синагогами в Киеве делать, когда Правый сектор охранял их, и многое другое. Как только у нас начинаются улучшаться отношения с Израилем так сразу провокация с антисемитским душком. Да, я знаю, что у нас и своих антисемитов хватает, но всегда найдется пара «полезных идиотов», которые за русские деньги сделают «правильную картинку» для СМИ которые потом будут разгоняться российскими технологами по израильским и западным телеканалам для того, чтобы повлиять на отношение евреев по всему миру к Украине и подпортить нашему государству имидж.

Сейчас пришло время, когда подобное надо не только осудить, но и жестко пресечь. Все это произошло после голосования Израиля по Крыму в ООН и накануне визита премьер-министра Украины в Израиль. Надеюсь, что этот вандализм привлечет внимание Арсен Аваков (Arsen Avakov), Юрій Луценко, Лариса Сарган и они смогут, объединив усилия, наконец-то пресечь действия тех, кто вредит Украине, используя пещерных антисемитов-наемников. А я, как первый заместитель главы межпарламентской группы по связям с Государством Израиль, беру это под свой контроль. Провокаторы и вандалы должны получить по заслугам.

Джерело: блог Борислава Берези

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