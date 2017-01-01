«Мадам, залишайтеся в телевізорі». Як пройшли дебати між Макроном і Ле Пен

Борислав Береза Народний депутат України

Борислав Береза

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Між цими лідерами немає ні найменшої схожості. Вони діаметрально протилежні. Вони ненавидять один одного

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Вчера на французском телевидении прошли дебаты между Макроном и Ле Пен. Они были жёсткими, агрессивными и запоминающимся. По крайней мере я такие дебаты не припомню. Они показали не только риторику, которую использует каждый из кандидатов, но их аргументы на заявления оппонента. Общение прошло на повышенных тонах. Макрона был убедительней, Ле Пен истеричней. По результатам опроса, Макрону предпочтение отдали 63% телезрителей, Ле Пен — 34%. Еще 3% затруднились ответить на вопрос.

В ходе телебатов Марин Ле Пен назвала оппонента «кандидатом дикой глобализации, нестабильности, Uber-изации, хищения экономики большим бизнесом», который будет счастлив «продать Францию с потрохами и потерять над ней контроль». Макрон, в свою очередь, высмеял экономическую программу 48-летней Ле Пен, уделив особое внимание противоречивости ее планов отказа от евро. Он назвал ее «верховной жрицей, проповедующей страх», добавив, что она много говорит, но мало делает. По его словам, Ле Пен не предлагает ничего, кроме пораженчества. Макрон назвал Ле Пен настоящей наследницей своего отца, одиозного политика Жан-Мари Ле Пена, который известен антисемитскими и ксенофобскими взглядами.

BBC так описали эти дебаты: «Марин Ле Пен продемонстрировала агрессивность демагога, яд, мелочные язвительные ремарки с целью как можно больше вывести из себя противника.

На что Эммануэль Макрон ответил картезианской рациональностью блестящего французского технократа.

Между этими лидерами нет ни малейшего сходства. Они диаметрально противоположны. Их личности сталкиваются. Их политика сталкивается. Они ненавидят друг друга.

Эти дебаты оказали великую услугу, обнажив во всей своей абсолютной новизне великое разделение нашего времени: не между левыми и правыми, а между нацией и миром.»

Закончил Эммануэль Макрон дебаты словами: «Мадам, оставайтесь в телевизоре. А я хочу руководить этой страной». И видимо так и будет.

Джерело: блог Борислава Берези

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