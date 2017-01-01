Президент ПАРЄ Аграмунт та його проросійські заяви

Борислав Береза Народний депутат України

Борислав Береза

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Педро Аграмунт

Аграмунт – не проросійський президент у ПАРЄ. Він політик, який підтримує Росію

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Парламентская ассамблея Совета Европы официально выбрала Педро Аграмунта на должность президента на 2017 год. К слову, открывая осеннюю сессию ПАСЕ, Аграмунт заявил, что ассамблея должна сделать все необходимое для возвращения в пленарный зал представителей России.

Хочу объяснить, чтобы было более понятно: Аграмунт – не пророссийский президент в ПАСЕ. Он политик, который поддерживает Россию, и таких, к сожалению, в Парламентской ассамблее Совета Европы немало. Мы не будем обсуждать причину, которая его мотивирует это делать, поскольку она остается за гранью информации, а мы можем только догадываться.

В то же время Аграмунт громко говорит о своей поддержке России. Но его заявления о том, что он желает снятия всех политических антироссийских санкций – только его личное желание и больше ничего. Думаю, с помощью этого он хочет самоутвердиться и войти в историю ПАСЕ, как человек, который вернул Россию в сессионный зал ассамблеи. Но его желания остаются только его желаниями… и последние нарушают все нормы, стандарты и законы ПАСЕ.

Именно поэтому до тех пор, пока Россия не выполнит взятые на себя обязательства по возвращению в мирное русло ситуации на Донбассе, по выводу оттуда войск, по возвращению всех захваченных украинских заложников из плена, а также по возврату Украине Крыма – ни о каком возврате российской делегации в ПАСЕ не может идти и речи.

Вдумайтесь: если Россию возвращать сейчас, когда она ничего не выполнила, то возникает логичный вопрос: зачем вообще нужна ассамблея, которая игнорирует свои же требования? Поверьте, так размышляет большинство европейских депутатов и их поддерживает большинство европейских политиков. Именно их позиция не позволит России даже податься для возвращения своей делегации в ПАСЕ.

В свою очередь, риторика, которую используют российские СМИ, – не более чем манипуляция, поэтому на нее не надо обращать никакого внимания.

Джерело: Обозреватель

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