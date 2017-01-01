Тривожний ранок у Кремлі: Україна, Сирія, опозиційні мітинги

Борислав Береза Народний депутат України

Борислав Береза

Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Що будемо розповідати лохторату тепер?»

Мовою оригіналу

Утро в Кремле началось тревожно. Путин нервно шагал по кабинету взад-вперед, а за столом сидели с грустными выражениями лиц Медведев, Песков и Шойгу. Лавров сидел с обычным выражением лица и его хотелось накормить овсом.

- Ну, что будем рассказывать лохторату теперь?

- Владимир Владимирович, а это Вы интересуетесь по безвизу для Украины, по митингам против Димона или о том, что США нанесли массированный ракетный удар по Сирии, - поинтересовался Шойгу.

- Я вам не Димон!, - взвизгнул Медведев.

- Это мы уже знаем. Все фильм посмотрели, - сказал Песков.

- Там ложь! Меня оклеветали!!! - продолжил истерику Медведев.

- Ага, - согласился Песков, - оклеветали, потому что не все перечислили.

Но Медведем ему ничего не ответил. Он спал. Дима давно исповедовал принцип - в любой непонятной ситуации иди спать. Поэтому спал большую часть суток.

- Начнем с безвиза. Кто отвечал за срыв получения Украиной безвиза? Кто? - орал Путин.

- Кто-кто? Конь в пальто, - по-солдатски пошутил Шойгу.

- Да, я отвечал за это,- сказал Лавров и лицо его стало таки, что Песков ощутил неимоверное желание потрепать его по холке.

- Проотвечался?, - злобно прошипел Путин, - они получили. Что нашим скажем? Что ольгинские будут писать? А? Что европейский парламент лишил возможности украинцев права на получение шенгенских виз, а для граждан РФ ничего не изменилось? Да? Новый хештег запустишь - #Шенгеннаш!?

- Владимир Владимирович, мы нанесем адекватный ответ в информационном поле. Сообщим, что подписали безвиз с Самоа. И кстати с ЮАР у нас безвиз запущен.

- Сережа, ты дебил? Какое Самоа??? Где это вобще находится.

- Недалеко от Новой Зеландии, Владимир Владимирович.

- Лавров, помнишь я минуту назад задавал тебе вопрос дебил ли ты?

- Конечно помню.

- Так вот ответ положительный. Ладно, кто у нас следующий? Шойгу, что там с обстрелом базы американцами в Сирии.

- Ее больше нет.

- Что значит нет?

- Ну, помните Владимир Владимирович, когда Курск того, то Вы сказали, что лодка утонула. Так тут так же, но после ракетного обстрела.

- Наши там есть?

- Уже тоже нет.

- Как?

- Так 50 ракет Томагавк всеже. Кто же после такого выживет. Разве что Чак Норис, но он туда не ездил.

- Шойгу, ты тоже дебил?

- Нет, Владимир Владимирович. Дебил у нас, как Вы заметили, Лавров, а я Сергей Кужугетович.

- Это заметно, - сказал Путин и посмотрел на Пескова.- Как будем реагировать?

- Я предлагаю провести митинги по всей России под девизом «Нет войне - нам страшно!» и выпустить наклейки к 9 мая - «Трамп чмо!»

- Песков, я думал что эти двое дебилы, но ты их переплюнул. Какое нам страшно?

- Владимир Владимирович, так действительно страшно. Трамп не Обама, он вместо глубокой озабоченности сразу херакнул ракетами. Вы представляете, что бы было если бы он был президентом когда мы Крым отжимали? Вот мне и страшно.

- Страшно, говоришь, -и Путин принюхался, - да, заметно. Ты бы сдерживался. Идеи есть?

- Есть!, - выпалил Шойгу, - мы отправим к берегам Сирии наш авианосец Адмирал Кузнецов.

- Кужугетович, а если он опят задымится или того хуже потонет? - поинтересовался Путин.

- Не потонет. Говно не тонет, - опят по-солдатски пошутил Шойгу.

- Мдя, - грусно сказал Путин, - вокруг меня одни дебилы. Как такое вышло?

- Может под себя подбирали? - высказал версию Лавров.

- Вот ты точно дебил, - прошипел Путин и злобно хлопнув дверью вылетел из кабинета.

Стук хлопающей двери разбудил Медведева. Он подозрительно посмотрел на коллег, на всякий случай сделал селфи и вновь впал в спячку. Песков посмотрел на спящую тушку Димона и произнес:

- Мне кажется надо что-то придумать. Есть идея. А давайте скажем, что безвиз для Украины - это наша заслуга. И мол это мы пролоббировали. А? Ну, знаете по принципу если не можешь что-то победить, то это надо возглавить!

- Тогда может скажем, что это мы сами попросили американцев атаковать нашу базу? - высказал свое мнение Шойгу.

- Глядя на вас двоих я понимаю, что Вова был прав с предположением о ваших умственных возможностях, - дипломатично сформулировал Лавров. - Я так предполагаю, что Димон тогда должен возглавить протестные митинги против коррупции?

- Сергей Викторович, а это уже будет перебор, - произнес Песков, - Это практически пчелы против меда. Но с ним действительно надо что-то делать. Может отправим его куда-нибудь еще? Например в отставку. А то после «Тамбовского бетона»... - и все трое посмотрели на тихо похрапывающего премьер-министра России. А тот спал и ему снились кроссовки, Навальный и компот. Спал Медведев, спала Россия. И не было пока декабристов, которые смогли бы разбудить нового Герцена.

Джерело: блог Борислава Берези

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