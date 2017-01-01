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    Думки вголос

    Як в Європі працюють закони: поліція виконує свої функції, а громадяни підкоряються їй

    • Борислав Береза

      Народний депутат України

    • Сьогодні, 17:32
    • Розсилка

    «Закон один для всіх, а не ворогам закон, а своїм все»

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    Есть такая версия, что в Европе больше порядка потому, что местные не нарушают закон. Это не совсем так. Нарушают. Но это быстро и жёстко пресекается. Иногда штрафом иногда годами отсидки. Неизбежность наказания работает, как лучшая профилактика правонарушений.

    Я встречался с коллегой из ПАСЕ и наблюдал, как женщина в возрасте торгует подснежниками. Уже через пару минут появились полицейские, задержали ее и начали оформлять какие-то бумаги. И ни ее возраст, ни гендерный фактор, ни ее громкое возмущение не остановило полицейских. Нарушение закона влечет за собой наказание.

    Я не идеализирую местную полицию или граждан, но регулярно замечаю, что полиция выполняет свои функции, а граждане подчиняются ей. Более того, в разговорах с французами я не раз слышал об уважении к полиции. И построен он на принципе, что закон один для всех, а не врагам закон, а своим всё. Бывают исключения. Но именно исключения, а не система. И когда о них становится известно, то это имеет последствия для всех участников того самого исключения.

    Кстати, полицейских фотографировать нельзя. И никакие разговоры о демократии и свободе слова не работают. Запрещено. И мне не разрешили сфотографировать задержание. Несмотря на дипломатический иммунитет. Закон один для всех.

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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