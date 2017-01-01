З Днем Космонавтики вас, мрійники!

Борислав Береза Народний депутат України

Борислав Береза

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрій Гагарін

Як ви стали володарем iPhone останньої моделі людство не згадає. А ось про винахідника ліків від раку не забуде ніколи

Мовою оригіналу

Человеку свойственно мечтать! Мечтать, двигаться к мечте и достигать ее. Для кого-то мечта это последний iPhone, для кого-то создать лекарство от рака. Все измеряется масштабом личности и амбициозностью проекта. Когда-то человек мечтал полететь в Космос. И в этот день в 1961 году Юрий Гагарин реализовал мечту человечества и стал первым человеком в истории человечества, который совершил орбитальный облёт планеты Земля. Полёт в околоземном космическом пространстве продлился 1 час и 48 минут. Сейчас Илон Маск мечтает колонизировать Марс. Он системно работает в этом направлении и движется к осуществлению своей мечты. И надеюсь, что уже в ближайшее время человечество будет ставить для себя не менее амбициозные цели.

Поэтому, вместо поиска очередной #зрады или попытке нагадить кому-то на голову, мечтайте. И прилагайте усилия для того, чтобы мечта становилась реальностью. Но всегда помните, что о том, как вы стали обладателем iPhone последней модели человечество не вспомнит. А вот об изобретателе лекарства от рака не забудет никогда. С Днем Космонавтики вас, Мечтатели!

Джерело: блог Борислава Берези

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