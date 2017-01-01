Скасування санкцій проти Росії. Кому США зробить гірше

Микола Бєлєсков Аналітик

Микола Бєлєсков

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп

Трампу треба задуматися

На фоні матеріалу в Yahoo News про те, що в січні 2017 року адміністрація Дональда Трампа зверталася до Державного департаменту щодо розробки плану як нормалізувати відносини із РФ в тому числі через можливу відміну санкцій за агресію проти України треба пам'ятати як мінімум 2 моменти:

Навіть якби на такий крок як відміна повна або часткова від санкцій без пропорційних кроків Кремля щодо врегулювання США і пішли, то це б не завдало великого удару по національним інтересам України - от якби нас Вашингтон почав тиснути виконувати Мінські угоди як цього хоче РФ(де-юре відновлення суверенітету України на сході, при де-факто збереженні реального російського контролю над ОРДЛО) це було б набагато загрозливіше із точки зору національних інтересів. От якби такий варіант був, то це набагато страшніше було б. Відміни США санкції без пропорційний кроків РФ по врегулюванню, то це білише удар по зовнішній політиці США чим по Україні - в такому випадку говорити про якусь цілісну американську політику щодо українсько-російського конфлікту було б практично неможливо. Читайте також Побиті біля Гданська українці розповіли про напад групи поляків Сьогодні, 07:50

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ЄС не хоче посилювати санкції проти Росії за ескалацію на Донбасі – посол Сьогодні, 03:49 Відміна санкцій означала б втрату чи не єдиного інструменту впливу щодо врегулювання конфлікту, а отже і ролі в цьому врегулюванні. І по суті цей інструмент впливу у формі санкцій стосувався не лише РФ - коли ій обіцяли повну відміну санкцій у разі повного виконання Мінських угод. Наявність цих самих обмежувальних заходів давала який-неякий вплив США і на Україну щодо врегулювання. Згадайте як у 2015 році особливо була популярною теза представників США про те, що ви українці маєте який не який демонструвати прогрес по врегулюванню конфлікту на сході через імплементацію Мінських угод, бо в такому разі нам буде легше переконувати європейців пролонгувати санкції. Або коли нас шантажували неспроможністю і далі продовжувати політику санкційного тиску щодо РФ, якщо не будемо демонструвати прогресу по врегулюванню.

Тому кому б іще було б гірше, якби адміністрація Дональда Трампа узяла б і відмінила санкції щодо РФ, які стосуються її агресії щодо України?!

Джерело: блог Миколи Бєлєскова

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