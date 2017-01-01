  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олена Білозерська
    Думки вголос

    «Безсмертний полк» і штурм офісу ОУН: зброя не для того, щоб нею лякати

    • Олена Білозерська

      Боєць Української добровольчої армії 

    • Сьогодні, 21:53
    • Розсилка
    Фото: novosti.dn.ua

    Там, де програєш фінансово та інформаційно, треба брати розумом

    Спочатку про офіс. Для мене майже очевидно, чому у вікні штабу ОУН з'явився чоловік з гранатометом. Або я зовсім не знаю людей, або це дуже молодий хлопчина захотів сфотографуватися з тубусом від стріляної «мухи» на тлі ватної колони. У мене тут точнісінько такі самі: вилазять з «мухою» на бруствер (до ворожих позицій 500 метрів, працюють снайпер і ДШК) і просять їх сфотографувати. Сфотографуєш швидко, на тяп-ляп, аби злазив скоріше, а він, зістрибнувши в окоп: «Ой, я тут тримаю неправильно, треба перезняти» - і знову лізе на бруствер.

    Втім, якими б не були мотиви того хлопця, він вчинив розумно лише в одному випадку: якщо його метою було викликати негайний штурм офісу ОУН. Бо в такому випадку у будь-якій країні світу будь-яка поліція, від найчесніших слуг закону до найкорумпованіших прислужників режиму, негайно піде на штурм приміщення, де помічено «муху». Тут без варіантів.

    В Інтернеті є відоме фото, де чувак цілиться з «мухи» у будівлю Верховної Ради. Цей чувак - мій побратим, який провів міні-спецоперацію, використавши отримані ще до війни знання, щоб зробити цей фотожарт. Так ось, він зробив це фото не у дні масових заходів, не перед купою журналістських і ментівських камер, він прийшов і пішов, і досі не зізнався публічно, що то був він.

    Коротше кажучи, якщо увімкнути мізки, а не просто молодече зухвальство, можна вигадати тисячу способів, як зіпсувати життя ватникам, не підставляючи свій офіс і не використовуючи гранатомет. У давнину на Кавказі на кинджалах робили напис: «Без потреби з піхов не діставай, без слави у піхви не повертай». Зброя не для того, щоб нею лякати. Не збираєшся стріляти - не демонструй її.

    Тепер про саму ватну ходу. Це звичайнісінька ворожа операція, фінансована газорубликами, не перша й не остання. В Інтернеті є купа фото, на яких портрети вояків Другої світової валяються на смітниках, викинуті після цієї акції «їхніми» «вдячними» «родичами». От якби вони маленькі пожовклі фото з родинних альбомів повитягали і йшли з ними - от тоді б я повірила. А так - це все одно, що портрети Путіна несли.

    От що я на місці влади (яка мусить постійно думати про імідж України в очах деградованих власною ситістю державних утворень, які не мають у сусідах Росію) робила б з подібними акціями.

    1. Ходу - дозволити.

    2. Усі види ворожої символіки (колорадки, російські і радянські прапори - тощо) - заборонити. Лише портрети, квіти і тому подібні речі.

    3. Письмово, під особистий підпис, попередити організаторів акції, що те-то й те-то - під забороною, і в разі наявності цих речей в учасників акції колону буде заблоковано поліцією.

    4. Оскільки ватники не зможуть не притягти свої колорадки, бо хто ж інакше дізнається, що вони ватники - ходу заблокувати. І тримати, поки не розійдуться.

    І все, тиша і спокій. Там, де програєш фінансово та інформаційно, треба брати розумом.

    Джерело: блог Олени Білозерської

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    день перемоги Національна поліція України МВС зброя націоналісти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Дмитро Орєшкін
    Дмитро Орєшкін

    Російський політолог

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Лариса Ніцой
    Лариса Ніцой

    Письменниця

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ