«Безсмертний полк» і штурм офісу ОУН: зброя не для того, щоб нею лякати

Олена Білозерська Боєць Української добровольчої армії

Олена Білозерська

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: novosti.dn.ua

Там, де програєш фінансово та інформаційно, треба брати розумом

Спочатку про офіс. Для мене майже очевидно, чому у вікні штабу ОУН з'явився чоловік з гранатометом. Або я зовсім не знаю людей, або це дуже молодий хлопчина захотів сфотографуватися з тубусом від стріляної «мухи» на тлі ватної колони. У мене тут точнісінько такі самі: вилазять з «мухою» на бруствер (до ворожих позицій 500 метрів, працюють снайпер і ДШК) і просять їх сфотографувати. Сфотографуєш швидко, на тяп-ляп, аби злазив скоріше, а він, зістрибнувши в окоп: «Ой, я тут тримаю неправильно, треба перезняти» - і знову лізе на бруствер.

Втім, якими б не були мотиви того хлопця, він вчинив розумно лише в одному випадку: якщо його метою було викликати негайний штурм офісу ОУН. Бо в такому випадку у будь-якій країні світу будь-яка поліція, від найчесніших слуг закону до найкорумпованіших прислужників режиму, негайно піде на штурм приміщення, де помічено «муху». Тут без варіантів.

В Інтернеті є відоме фото, де чувак цілиться з «мухи» у будівлю Верховної Ради. Цей чувак - мій побратим, який провів міні-спецоперацію, використавши отримані ще до війни знання, щоб зробити цей фотожарт. Так ось, він зробив це фото не у дні масових заходів, не перед купою журналістських і ментівських камер, він прийшов і пішов, і досі не зізнався публічно, що то був він.

Коротше кажучи, якщо увімкнути мізки, а не просто молодече зухвальство, можна вигадати тисячу способів, як зіпсувати життя ватникам, не підставляючи свій офіс і не використовуючи гранатомет. У давнину на Кавказі на кинджалах робили напис: «Без потреби з піхов не діставай, без слави у піхви не повертай». Зброя не для того, щоб нею лякати. Не збираєшся стріляти - не демонструй її.

Тепер про саму ватну ходу. Це звичайнісінька ворожа операція, фінансована газорубликами, не перша й не остання. В Інтернеті є купа фото, на яких портрети вояків Другої світової валяються на смітниках, викинуті після цієї акції «їхніми» «вдячними» «родичами». От якби вони маленькі пожовклі фото з родинних альбомів повитягали і йшли з ними - от тоді б я повірила. А так - це все одно, що портрети Путіна несли.

От що я на місці влади (яка мусить постійно думати про імідж України в очах деградованих власною ситістю державних утворень, які не мають у сусідах Росію) робила б з подібними акціями.

1. Ходу - дозволити.

2. Усі види ворожої символіки (колорадки, російські і радянські прапори - тощо) - заборонити. Лише портрети, квіти і тому подібні речі.

3. Письмово, під особистий підпис, попередити організаторів акції, що те-то й те-то - під забороною, і в разі наявності цих речей в учасників акції колону буде заблоковано поліцією.

4. Оскільки ватники не зможуть не притягти свої колорадки, бо хто ж інакше дізнається, що вони ватники - ходу заблокувати. І тримати, поки не розійдуться.

І все, тиша і спокій. Там, де програєш фінансово та інформаційно, треба брати розумом.

Джерело: блог Олени Білозерської

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