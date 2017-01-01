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    Думки вголос

    Чому пам'ятникам воїнам УПА не місце у Польщі

    • Олена Білозерська

      Боєць Української добровольчої армії 

    • Сьогодні, 11:15
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    <span>Зруйнований пам'ятник воїнам УПА у&nbsp;польському селі Грушовичі</span>
    Зруйнований пам'ятник воїнам УПА у польському селі Грушовичі

    Закони України на Польщу не розповсюджуються, і все, що ми можемо зробити - плюндрувати у відповідь якісь польські пам'ятники. А це неконструктивна річ, за яку добре платить Путін

    У Польщі на цвинтарі поблизу Перемишля зруйнували пам'ятник воїнам УПА. Зробили це не «невідомі вандали», а польські націоналісти, вдягнені у футболки з «антибандерівською» символікою, зі згоди і за присутності місцевої влади. Представник влади прокоментував ситуацію у кращих традиціях пострадянського простору - мовляв, «пам'ятник псував естетичний вигляд кладовища, був нестабільний, а відтак небезпечний для оточення». Ні б сказати чесно: «Ми не допустимо існування на нашій землі пам'ятників людям, які вбивали наших співвітчизників».

    Об'єднання українців Польщі вже оприлюднило гнівну заяву з цього приводу, але ясна річ, що полякам вона до одного місця.

    З цього приводу кілька думок.

    Перше. У Європі не розуміють різницю між західноєвропейськими і пострадянськими правими. Європейські праві руйнують Європейський союз і фінансуються за це з Кремля. Пострадянські праві (включно з деякими російськими) руйнують російську імперію і є через це ситуативними союзниками усіх, кому вона загрожує, в тому числі Європи. Залишилась дрібничка - дочекатися, коли цю різницю побачать.

    Друге. Усі сусідні країни в різні періоди своєї історії ворогували між собою, і ті, хто для однієї з них є героями визвольних війн, для іншої завжди є розбійниками і вбивцями. Це абсолютно нормальна, стандартна ситуація, яка означає лише одне: ПАМ'ЯТНИКАМ ВОЇНАМ УПА У ПОЛЬЩІ НЕ МІСЦЕ. Загиблі герої повинні бути перепоховані в Україні, де їхні могили користуватимуться заслуженою пошаною. Останки тих, кого з різних причин перепоховати неможливо, мають залишатися на польських цвинтарях як звичайні поховані, без згадки про їхню належність до УПА.

    Інакше - коли вандали, а коли й відкрито місцева влада, без кінця плюндруватимуть їхні могили. Закони України на Польщу не розповсюджуються, і все, що ми можемо зробити - плюндрувати у відповідь якісь польські пам'ятники. А це неконструктивна річ, за яку добре платить Путін. Можна подумати, нам конфлікту на сході мало.

    Третє. Коли ми візьмемо Донецьк і Луганськ, ми поховаємо загиблих героїв-уродженців Донбасу у їхніх рідних містах, і підпільна п'ята колона, фінансована з Кремля, яка ще довго там залишатиметься, плюндруватиме їхні могили. З цим треба буде боротись, але без жодної політики, де політика - там гвалт правозахисників і різних міжнародних нетрадиційників. Є прекрасна стаття ККУ - «Наруга над могилою», тільки треба буде її трохи розширити, додавши до могил пам'ятні знаки. І саджати, на максимальний передбачений законом термін. А якщо, приміром, за місяць не вдалося впіймати - міняти усе керівництво місцевих ментів, відповідальних за упіймання. Тоді проблему «невідомих вандалів» як рукою зніме.

    Джерело: блог Олени Білозерської

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Польща Путін ОУН-УПА націоналісти Донецьк Луганськ
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