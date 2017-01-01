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    Думки вголос

    ФСБ могло вбити співачку Самойлову у Києві, так само, як і Вороненкова

    • Олена Білозерська

      Боєць Української добровольчої армії 

    • Сьогодні, 14:33
    • Розсилка
    Вбивство Вороненкова
    Вбивство Вороненкова

    Кілера необхідно охороняти, як Президента, і навіть краще. Бо зараз російські спецслужби намагатимуться зробити все, щоб він не заговорив

    У зв'язку з убивством Вороненкова - екс-депутата Держдуми РФ, що втік в Україну - беру назад свою пропозицію щодо російської співачки Самойлової - заборонити їй в'їзд в Україну, а потім указом президента «помилувати» і впустити. Правильно зробили, що не впустили. Не вберегли б - якби вона опинилася на території України, ФСБ убила б і її. Коли маєш справу з інфернальним злом, не можна розумничати і вигадувати тонкі дипломатичні ходи. Інфернальне зло треба нищити. Або ми їх, або вони нас.

    Причому ще за кілька днів до убивства Вороненкова російські інформресурси почали робити «вкиди», що його незабаром уб'є СБУ. Ех, після появи отих «вкидів» його слід було охороняти, як Президента...

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    Повідомляється, що поранено і затримано кілера, який стріляв у Вороненкова. Цього кілера теж зараз необхідно охороняти, як Президента, і навіть краще. Бо зараз російські спецслужби намагатимуться зробити все, щоб він не заговорив.

    Найприкрішим буде, якщо кілер заговорить, і з'ясується, що його наймали через котрогось з місцевих кримінальних авторитетів, і нікого, крім цього авторитета, він не знає. Тоді доведеться якнайшвидше хапати і охороняти авторитета, поки того не грохнули.

    Джерело: блог Олени Білозерської

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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