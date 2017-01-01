  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олена Білозерська
    Думки вголос

    Історія донецького бандита: чому потрібно оголосити амністію для деяких бойовиків

    • Олена Білозерська

      Боєць Української добровольчої армії 

    • Сьогодні, 17:14
    • Розсилка

    Він лежить у київській лікарні і замовляє обід з ресторану. На нього глянеш і одразу скажеш: «О, донецький бандит». Він і є донецький бандит

    Височенний, здоровенний, дебелий, не без харизми, зі статурою колишнього спецназівця, який покинув фізичні навантаження і швидко заплив жиром. Гарний оповідач, спілкується грамотною російською з московською, не донецькою, вимовою. У нього вродлива мініатюрна дружина і дочка-підліток.

    Він ходить на милицях, пошкоджену ногу підтягає за собою на мотузці. Переніс складну операцію і йде на поправку.

    Нога була прострелена. Його катували. Почалася гангрена.

    Катували, бо хотіли забрати гроші - 450 тисяч євро, які він віз з «ДНР» до Росії - частину грошей від «розпилу» якогось заводу. У Росії потрапив до рук бандитів з «конкуруючої фірми». Гроші встиг приховати і їм не віддав. Після багатьох днів катувань його викинули під лікарнею. «Роботодавець» - той, кому призначалися гроші - приїхав, нагородив, оплатив лікування.

    Він народився в Україні, служив у російському спецназі. Купа його друзів-спецназівців, як місцевих, донецьких, так і з Росії, воюють за «ДНР». Чи встиг повоювати сам - не колеться, справляє враження, що ні, але хто ж зізнається у такому. Про власне громадянство теж не колеться, схоже, що подвійне.

    Українську владу він зневажає, «дирівську» - люто ненавидить. Каже, що порошенків з гройсманами треба судити за те, що крадуть і жирують, а «захарів» з «плотвами» вішати на стовпах. Бо вони віджимають майно у бізнесменів, наживаються на війні, а самі ніхто. Склалося враження, що вони і є та сама «конкуруюча фірма».

    Поважає українських воїнів-добровольців. Закликає миритися.

    Підтверджує слова Ходаковського - що на Донбассі щодня гине 50 бойовиків. Каже, що там вже скоро не буде кому воювати, бо люди розчаровані, злі, почуваються обдуреними - бо «всього лише» хотіли до Росії, а та дала їм смачного підср*чника. Хотіли «як у Криму», а Росія замість цього принесла їм війну і смерть. Вони давно б склали зброю, але бояться розправи з боку українських силовиків. Вважає, що якщо Україна оголосить амністію усім місцевим, а немісцевим надасть коридор до Росії, 90% бойовиків миттєво припинять спротив, і в ОРДЛО зайдуть українські війська. Каже, що майже всі бойовики люблять Україну (!) і хочуть жити в Україні (після російського підср*чника, але це дрібниці), їм просто потрібні гарантії непереслідування. Бачите, як все у них просто, мені аж трохи заздрісно стало.

    Я сама регулярно закликаю до подібного варіанту з амністією (крім ватажків і явних військових злочинців), але коли чуєш таку святу простоту, хочеться їх усіх перебити.

    Чи, може, справді подумати на цю тему?

    Джерело: блог Олени Білозерської

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Росія бойовики на Донбасі ДНР
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Олена Білозерська
    Олена Білозерська

    Боєць Української добровольчої армії 

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ