Коли українська армія на танках приїде до Криму, то ніякого опору не буде

Олена Білозерська Боєць Української добровольчої армії

Олена Білозерська

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Крим - Україна

Автор цього тексту - молодий патріот України, студент, що мешкає в тимчасово окупованому Криму

Я скоротила матеріал, викинувши з нього всі моменти, які могли б допомогти російським спецслужбам ідентифікувати хлопця. Але мені відомо, хто він і в якому вузі навчається.

«...трохи думок щодо населення Криму, спираючись на власні спостереження прямо зсередини. Отже, я навчаюсь в одному з вишів Сімферополя. Викладачі з материкової України мають більш лояльне ставлення до України як такої, та до подій, що в ній ставалися, починаючи з Майдану (на їхніх заняттях відсутні розмови про політику або хоча б антиукраїнська пропаганда). Варто зауважити, що місцеві за походженням [викладачі - О.Б.] ставляться досить негативно до України, із чого виходить антиукраїнська пропаганда. Про викладачів з російського материку годі казати, повна ретрансляція контенту рівня кісєльова (особливо на заняттях з політології. Не виключаю, що це робиться централізовано за окремими вказівками, але не маю доказів).

Серед студентів настрої колихаються в повному спектрі, від лютих ватників (не дуже багато, але помітно) до тих, що готові стріляти в ватних одногрупників за український Крим (це я :)). Але найцікавіше в тому, хто становить основну масу студентства (як і основну масу населення Криму). Це звичайні люди «в базовій комплектації», яких не цікавить ніщо за рамками базових потреб. Вони не цікавляться політикою, хоча й мають ватні думки з політичних питань, бо московитська пропаганда скрізь й усюди, але якщо вдасться спокійно й детально поговорити, то все стає на свої місця, і нормальне, а подекуди досить патріотичне відношення до України відроджується (якщо не народжується вперше).

Вони точно не збираються і не будуть воювати чи взагалі переносити якісь лиха за «кримросіяназавжди» та іншу московську дурню. І звісно, що боротися за Україну не збираються теж.

Це все я пишу до того, щоб донести таку думку: коли ви (українські патріоти з материку) приїдете в Сімферополь та Севастополь на «Оплотах» (чи хоча б «Булатах» :), та встановите в Криму українську владу знов, ніякого опору не буде. Усі казачкі натурально з*буться за поребрик, або кинуть усяку проросійську діяльність. Багато з них змінять шеврони і займатимуться тим самим, що й раніше (показухою та синькою). Відключене від московської, та підключене до української пропаганди (сподіваюсь, що вона існуватиме на державному рівні до того часу), населення продовжуватиме жити собі своїми базовими потребами, але на власному досвіді відчувши, що таке влада московитів (що значно зменшує шанси російської пропаганди на успіх). Так що чекаємо на визволення, і потроху наближаємо, але про це тільки іншим каналом:)»

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