Криваві зачистки на Донбасі

Олена Білозерська Боєць Української добровольчої армії

Олена Білозерська

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Війна на Донбасі

Регулярно читаю на ворожих сайтах про звірства ЗСУ та інших силовиків стосовно мирних жителів на території, контрольованій Україною

Паралельна реальність. Я проти того, що зазвичай називають звірствами, але я за ефективну боротьбу з ворожою агентурою. А вона практично не ведеться, і не з вини конкретних силовиків, бо вони зв’язані по руках і ногах.

Кілька разів за війну, коли не вистачало людей, нас залучали до невійськових операцій – таких як патрулювання вулиць і перевірка документів. Крайній раз брала в тому участь ще минулого року. Ось як усе відбувалося. Дуже багато силовиків зайшли у прифронтове місто, яке часто обстрілюється ворогом, і перевіряли в людей документи. Причому лише у тих, що перебували у громадських місцях або на власних подвір’ях. Зайти в дім без дозволу господарів не можна, бо нема повноважень. Якщо зайдеш, а в домі нічого незаконного немає, проблем буде – мамо, не горюй.

Якщо у людини в паспорті місцева прописка, питань до неї більше немає. Навіть якщо її сусід повідомив, що вона ворожий корегувальник. Бо спробуй ще це доведи, а смороду буде!..

Підходимо до великого будинку, заможного за місцевими мірками, про який була наводка від сусідів, що там мешкає родина бойовиків. З воріт виходить мужик, побачивши нас, притьмом втікає всередину. Ага… Кличемо хлопця з ПК, автоматники займають позиції – Голівуд відпочиває, бо хтозна, що у тому будинку… На подвір’я не заходимо, кличемо господарів. Виходить жінка середнього віку. Тримається спокійно, впевнено. - Здравствуйте, можно ваши документы?... Как тут у вас, часто прилетает?

- Прилетает… Вчера у меня на втором этаже все книги с полок попадали.

Вона – власниця будинку, той мужик, що втікав - її найманий працівник. Документи в порядку, обоє місцеві.

- Кто-нибудь еще прописан в доме?

- Муж и сын.

- Где они сейчас?

- В длительной командировке. Читайте також СБУ виявила в зоні АТО зброю російських військ Вчора, 16:33

Зруйнована Росією Авдіївка. Вражаючі фото українського волонтера Вчора, 13:38 Дивиться нам в очі зухвало, мало не сміється. Ми розуміємо, що то за «відрядження», і вона знає, що ми все розуміємо. А зробити не можемо НІЧОГО. Навіть у дім увійти без її згоди – не можемо. Досі пам’ятаю, як прикро усе це було. Так, за законом за дії чоловіка й сина вона відповідати не може. Але при такій ситуації спробуйте мене переконати, що вона ОСОБИСТО не є пособницею. Перевірка її житла і контактів могла б довести це, але… А раптом вона обережна і нічого «такого» вдома не тримає? Тоді проблеми будуть зовсім не в неї, а проблем не хоче ніхто… - Ну, до свиданья. Желаем, чтоб война скорее закончилась и книги больше не падали, - бо треба ж з місцевими бути ввічливими… Через невеликий проміжок часу у тому містечку загинули українські військовослужбовці – не від руки ворога, а з власної необережності, бо порушили техніку безпеки. На ворожих сайтах з’явилося повідомлення, що їх ліквідували місцеві партизани – у помсту за криваві зачистки, що регулярно проводяться в місті...

Джерело: блог Олени Білозерської

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