Представник Росії в ООН Чуркін визнав, що Україна переможе

Олена Білозерська Боєць Української добровольчої армії

Олена Білозерська

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віталій Чуркін

Жодних «політичних альтернатив», жодних «мирних врегулювань», бо будь-який компроміс – це вата при владі, на Донбасі і в українському парламенті, це замість розв'язання проблеми – відтермінування і за цей час поглиблення її

Схиляю голову перед тими, хто цієї ночі не дав ворогу здійснити атаку на Авдіївку, підловивши його на стадії бойового розгортання. У ворога колосальні втрати цієї ночі.

Тримаймося всі ми. Зараз відбувається повільний, але неухильний перелам у війні – на нашу користь.

Прочитала текст учорашнього виступу постійного представника РФ при ООН Чуркіна на засіданні Радбезу ООН з приводу ситуації на Донбасі. Не знаю, чи звернув уже хтось увагу на вкрай промовисту фразу, сказану ним. Цитую дослівно:

«Сколько должно погибнуть людей, чтобы они метр за метром прошли от Авдеевки до украинской границы? Сколько должно и солдат украинских погибнуть, и мирных граждан? И это в условиях, когда существует политическая альтернатива, согласованная на высшем уровне...»

Цікаво, чи зрозумів він сам, що сказав.

Ні слова про те, що «героїчні шахтьори не здадуть ні п'яді своєї землі», ні слова про те, що «Росія не допустить», тощо. ЧУРКІН ВІДКРИТО ВИЗНАВ, ЩО УКРАЇНІ ПІД СИЛУ ВІДВОЮВАТИ СВОЮ ТЕРИТОРІЮ. Звичайно, ціною людських втрат, але ми це і без нього знаємо.

Жодних «політичних альтернатив», жодних «мирних врегулювань», бо будь-який компроміс – це вата при владі, на Донбасі і в українському парламенті, це замість розв'язання проблеми – відтермінування і за цей час поглиблення її.

Лише українські війська на українському кордоні, процедура «розватнення», репарації і контрибуції.

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