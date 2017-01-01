Україні вигідно, щоб росіянка Самойлова взяла участь у «Євробаченні»

Олена Білозерська Боєць Української добровольчої армії

Олена Білозерська

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлія Самойлова

Я придумала, що робити з Юлією Самойловою – співачкою на інвалідному візку, яку Росія делегувала на конкурс «Євробачення», що має відбутися в Україні

Як відомо, у 2015 році Самойлова порушила українське законодавство, виступивши в окупованому Криму, через що їй тепер має бути відмовлено у в'їзді в Україну.

У Росії є багато талановитих співаків і співачок. Очевидно, що Самойлову обрали для участі в конкурсі саме для того, щоб дошкулити нам. Для того, щоб Україна відмовила їй у в'їзді і можна було на цілий світ кричати про «кривавих бандерівців», які знущаються з беззахисної і вродливої дівчини-інваліда. (На Заході цього точно не зрозуміють, бо на наші закони їм чхати, а дівчина в Криму не підносила зеленим чоловічкам боєприпаси, а просто співала для людей - тобто, з їхньої точки зору, не зробила нічого поганого).

Якщо Україна під міжнародним тиском зрештою впустить Самойлову, але її атакуватимуть яйцями чи фарбою «агресивні нацисти» - тим краще для Росії.

Бачу вихід, як нам виплутатись із цієї складної ситуації так, щоб наш міжнародний імідж не постраждав, а постраждав російський.

Українська служба безпеки та інші структури, діючи згідно закону, можуть прийняти тільки одне, єдино можливе рішення: заборонити Самойловій в'їзд в Україну.

Одразу після того, як вони приймуть таке рішення (саме одразу, це важливо, щоб не дати ворогам часу на дії у відповідь), президент своїм особистим рішенням має «помилувати» Самойлову і дозволити їй в'їзд та участь у конкурсі. Причому обов'язково з принизливим формулюванням, що для неї зроблено виняток у зв'язку з її інвалідністю. Ну, так само, як президент може помилувати жінку-злочинця, якщо в неї серйозні проблеми зі здоров'ям і вона проситься до малолітніх діток.

Нам вигідно, щоб Самойлова взяла участь у конкурсі і виступила якомога краще. Зараз поясню, чому. Коли на «Євробаченні» перемогли Руслана і Джамала, вони на цілий світ стали уособленням України. А Самойлова стане уособленням Росії.

Люди з особливими потребами, які є соціально активними і досягли якихось успіхів, у всіх нормальних людей викликають захоплення і повагу. Але якщо така людина - єдина - представляє свою державу на конкурсі, який давно вже з пісенного став політичним, то її держава на цілий світ асоціюватиметься з інвалідом, колосом на глиняних ногах, який тільки й може, що гарно співати.

Це буде підсвідомий, на рівні асоціацій месідж, але він стане потужним ударом по іміджу «наддержави».

Тепер щодо акцій протесту проти Самойлової. Краще, аби їх взагалі не було. Але оскільки це вільний вибір кожного і заборонити їх не можна, закликаю, якщо такі акції будуть, робити їх без жодної агресії, на рівні тонкого стьобу. Наприклад, зустріти співачку з плакатом «Вітаємо втілення Росії!» (краще англійською мовою).

Джерело: блог Олени Білозерської

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