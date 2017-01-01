Викиньте з голови Трампа з його пріоритетами. В України є власні цілі

Олена Білозерська Боєць Української добровольчої армії

Олена Білозерська

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп та Володимир Путін

Російські пропагандисти намагаються нав'язати нам думку, що «всьо пропало». А наші, не розуміючи, звідки вітер дме, частенько це підхоплюють

Зокрема, зараз таким чином нав'язується думка, що «Україна не в пріорітеті у Трампа». Мається на увазі, що якщо це правда, ми маємо негайно здаватися Росії.

Це таки правда. Але замовчується той факт, що і Росія не в пріоритеті у Трампа. Більше того, страшну річ зараз скажу: наскільки я розумію психологію таких людей, у нього і Сполучені Штати не в пріоритеті, принаймні, зараз.

У Трампа в пріоритеті - як залишитися при владі і не впіймати імпічмент за всі свої минулі забавки у Росії і з Росією. Для цього він робитиме... що саме? А просто: те, що вважатиме найбільш доцільним.

Усі його вислови періоду виборчої кампанії взагалі можна не враховувати, бо він тоді був «Обамою навпаки», тобто, автоматично лаяв усе, що робив Обама. Якщо в Обами погані стосунки з Росією - значить, у Трампа будуть хороші, тощо. Тепер він уже потроху починає Росію лаяти - поки що лише за Сирію.

Звичайно, якби він зміг, подарувавши Росії Україну, добитися від Путіна нового договору про значне скорочення ядерної зброї, він би це зробив, не змигнувши оком. Але, по-перше, на це не піде Росія, бо без ядерної зброї Штати її розмажуть, по-друге, на це не піде Україна. А отут не треба посміхатися - мовляв, що у Вашингтонському обкомі накажуть, те Порошенко і зробить. Ну як же він може це зробити, якщо він такий самий олігарх, як і Трамп, і має такі самі пріоритети - залишитись при владі, ще й власні статки зберегти і примножити? Якби Порошенко робив усе, що від нього вимагає Захід, Україна вже була б окупована. Але він не робить, а лише обіцяє, бо розуміє, що якщо почне виконувати свої обіцянки - то буде йому не Трампів імпічмент і не Януковичів Ростов, а щось цікавіше.

Отже, Трампові для того, щоб залишитись при владі, потрібні якісь ШВИДКІ і порівняно легкі здобутки. Для цього він, по-перше, скасує обамівську медичну реформу, чим завоює симпатії середнього класу. Далі, вочевидь, він з метою подолати безробіття примусить деяких американських виробників повернути виробництво у Штати. Також він боротиметься з нелегальними мігрантами (почне будувати стіну на кордоні з Мексикою) і з китайськими товарами (обкладе їх податками). А Росію спробує використати для боротьби з ісламістами, а коли в нього це не вийде (а не вийде точно, бо Путін за часів Обами розбестився і привчився розмовляти з позицій сили) - вочевидь, не вступить із Росією у гострий конфлікт, але й не дасть їй нічого. Ну, приблизно так само, як більшість із нас оминає агресивних і важкопередбачуваних відморозків.

Оце і все. Так що викиньмо з голови того Трампа з його пріоритетами. У нас є власні.

Джерело: блог Олени Білозерської

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