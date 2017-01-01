Як росіяни «відмазують» своїх дітей від війни на Донбасі

Олена Білозерська Боєць Української добровольчої армії

Олена Білозерська

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойовики на Донбасі

Чи не в половини наших фронтовиків є більш або менш близькі родичі у Росії. У 99% випадків це вата ватою

Іноді стосунки між близькими людьми уриваються, іноді вони продовжують спілкуватись, запровадивши табу на політичні теми - «щоб не посваритись».

Розповідає немолодий солдат ЗСУ, родом зі сходу України, російськомовний:

- Ми з сестрою росли разом, усе робили разом. Рано залишилися без батьків і були дуже близькі. Щось у неї сталось, якась проблема - зразу до мене біжить. Потім вона вийшла заміж у Росію. Я часто їй дзвонив, вона дзвонила, в гості один до одного їздили... Вона нормальна була, адекватна завжди. А потім почалася війна, і я пішов добровольцем на контракт, а вона почала мені розказувати про «хунту», «карателів», «розіп'ятих дітей» і «наших там нет, это вы сами».

Брат з сестрою зберегли стосунки, вирішивши спілкуватись лише на нейтральні теми. Як правило, говорили про дітей. У нього - двоє, є вже онуки, у неї єдиний молодий син...

Все змінилося, коли сестра подзвонила братові у повній паніці.

- У нас тільки-но закінчився бій, я повертаюся у бліндаж, і тут вона дзвонить: «Саша, помоги! Я не знаю, что делать».

Виявляється, її сина призвали до армії, і стало відомо, що він буде проходити службу у Ростові з відрядженнями на Донбас.

Усі «наших там нет» припинилися миттєво. Жінка забула про всі «політичні розбіжності», про «русскій мір», «карателів» і «хунту» і, як завжди робила у складних ситуаціях, стала радитись зі старшим братом, як врятувати сина.

У мене, коли боєць розповідав цю історію, цілі шпигунські розклади в голові промайнули: хай відправляють... А він за допомогою дядька нехай перебігає на наш бік і дає інтерв'ю... Але хто ж захоче ризикувати життям і свободою - що сина, що єдиного племінника?

- І порадив я сестрі: «Збирай гроші і відкупай сина від служби у Ростові. Хай служить поблизу дому, без відправки на Донбас». І вона зібрала гроші, це була не дуже велика сума, частину надіслав я. І племінник на Донбас не поїхав. Зате тепер я знаю, скільки коштує росіянину відкупитися, щоб його сюди не відправили. А сестра знову нормальна стала.

Джерело: блог Олени Білозерської

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