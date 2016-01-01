Світлодарська дуга: втрати ворога в рази більші, але від цього не легше

Роман Бочкала Журналіст

Роман Бочкала

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Світлодарська дуга

Інформація московських пропагандистів про те, що українська армія перейшла в «віроломний наступ» не відповідає дійсності

Мовою оригіналу

Друзья, давайте помолимся за бойцов 54 бригады ВСУ и других подразделений, которые сейчас в районе Светлодарской дуги. Война, казалось, отошла на второй план в умах многих сограждан, как на тебе... Предварительно, с нашей стороны есть погибшие и много раненных. Потери врага в разы больше, но от этого не легче…

Сепаратня истерит, что, мол, Украина начала первой. Генштаб МО опровергает. На самом деле, начиная с 05.50 утра, после долгой огневой подготовки с применением крупнокалиберной арты и минометов, российские оккупанты и их сподручные пытались выбить наши передовые подразделения с занимаемых позиций. С этой целью противник пошел в обход, чтобы застигнуть врасплох наши ВОПы. Эти намерения были раскрыты. Тогда завязался серьезный бой, продлившийся два часа. Пятеро наших ребят погибли.

Информация масковских пропагандонов о том, что украинская Армия перешла в «вероломное наступление» не соответствует действительности. Ситуация остается сложной. Держимся.

P.S. По состоянию на сейчас ситуация успокоилась, хотя остается напряженной. Состоялась нервная передислокация по определенным позициям, остается неизвестной судьба 4-5 украинских воинов, которые сейчас считаются пропавшими без вести. К сожалению, есть опасения, что они погибли, но все же их надеются найти. Просто пока нет возможности попасть на определенные участки по линии.

Также прошла информация, что украинские военные оставили позиции. Так вот это не соответствует действительности, информация не подтверждается ни официально, ни в частном общении с бойцами.

Нашим удалось взять в плен одного противника. Его нашли украинские военные медики. Он ранен, был в форме типа «горка», без опознавательных военных знаков. Представился по фамилии Морозов, но на самом деле оказалось, что его настоящая фамилия Ляпин. Есть основания считать, что он не просто сепаратист, а разведчик, гражданин России и имеет отношение к российскому ГРУ или вооруженным силам России. Сейчас эта информация устанавливается.

Джерело: Обозреватель

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»