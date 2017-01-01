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    Думки вголос

    Чому Трамп хоче збільшити ядерний арсенал США

    • Богдан Яременко

      Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

    • Сьогодні, 07:13
    • Розсилка
    Фото: EPA/UPG

    США будуть дуже серйозно ставитися до питання зміцнення обороноздатності

    Трамп дуже логічно поводить себе в питанні ядерної політики США. Адже розвиток збройних сил, ядерного компоненту – це один із меседжів його передвиборчої кампанії, а також одна із складових його розуміння «повернути велич Америки». Він критикував і президента Обаму, і його попередників за недостатню увагу до проблем збройних сил, за те, що американські озброєння відстають від інших країн. Тому в цьому питанні він достатньо послідовний. Але поки що незрозуміло, як і в чому конкретно це буде виражатися. Зокрема, вже є заяви від радника з безпеки Макмастера, який якраз був одним із фахівців із військових технологій, озброєнь і реформування армії. Його бачення дещо інакше. Через це, очевидно, вони йтимуть шляхом: що можливо, що прийнятно, що потрібно для Америки. Але, швидше за все, з огляду на військові приготування Китаю, війну в Україні та Сирії, Америка буде дуже серйозно ставитися до питання зміцнення обороноздатності. Частково, із цим буде пов’язана кампанія тиску на європейських партнерів з НАТО, щоб ті збільшували видатки на оборону.

    Трамп згадав у своїй заяві Росію в контексті дуже давньої історії взаємних звинувачень між двома країнами. І російська сторона має чимало підстав звинувачувати Штати, скажімо, у виході з низки ключових договорів у сфері ядерного роззброєння. Зокрема, росіяни завжди були незадоволені виходом США із договору про протиракетну оборону, у них дуже складно йшли переговори зі скорочення ядерних озброєнь. Там є ціла історія взаємних звинувачень, які є абсолютно аргументованими. Процес ядерного озброєння йде не одне десятиліття. Складається він, з одного боку, з нарощування сторонами чи покращення своїх ядерних озброєнь, а з іншого боку – з розуміння того, що кількість і якість цих озброєнь становить загрозу для всього людства, і для цих країн зокрема. Тому їх треба якщо не скорочувати, то принаймні контролювати.

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    Звичайно, кожен президент і міністр оборони США визначає політику у сфері озброєнь. І маючи підтримку республіканців у Конгресі, зараз команда Трампа може збільшити і видатки на оборонну сферу. Кардинально, не все в їх руках. Багато залежить від дій їхніх суперників або партнерів США. Але, швидше за все, загальний рух буде спрямований на розвиток стратегічного ядерного і звичайного озброєння.

    Від США слід чекати розвиток деяких систем, видів озброєння. Той же генерал Макмастер розуміє суть військових дій на Сході України і робить прогнози того, які типи озброєнь будуть потрібні США. Штати дуже серйозно сприймають можливість відставання у плані озброєнь від будь-якої іншої держави світу. У Штатів раніше не було підстав вважати Росію опонентом і серйозним суперником, але тепер їхні дії це саме реакція на дії Росії.

    РФ і так має програму реформування збройних сил. Увесь світ визнає, що вона досягла успіхів і в плані радіоелектронної розвідки, і у плані кібернетичних військ, розвитку артилерійських систем, звичайних боєприпасів, стрілецької зброї. За РФ визнають суттєвий прогрес впродовж останніх 15-20 років у певних сферах. І ось тепер і США, і країни НАТО будуть намагатися бути в тонусі. США буде намагатися забезпечити собі лідерство. Штати завжди чіткі у своїй оборонній доктрині і у підходах до оборони чітко визначають завдання. Це не паритет, а намір бути сильнішими за будь-якого потенційного суперника.

    Джерело: Апостроф
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    Росія США НАТО Дональд Трамп ядерна зброя
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