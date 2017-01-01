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    Думки вголос

    Інцидент на Херсонщині: усе, що ми не хотіли знати про стан оборони

    • Богдан Яременко

      Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

    • Сьогодні, 22:03
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    <span>Батальйон ім.Номана Челебіджіхана</span>
    Батальйон ім.Номана Челебіджіхана

    Можна привітати Генштаб та політичне керівництво України з черговою операцією по виявленню реального стану підготовки та організації оборони в Україні

    Усе, що ми не хотіли знати про стан оборони.

    На межі з Кримом близько двох років існує напіввоєнізований (скажемо прямо - воєнізований) кримськотатарський підрозділ, який впродовж усього цього часу не можуть зробити частиною ВСУ чи НГУ.

    Усі (президент, місцева влада, СБУ, МВС) знають про цю проблему.

    Виконуючи якесь завдання, підрозділ ЗСУ розгортається в Херсонській області, і командування цієї частини виявляється необізнаним з ситуацією на місці розгортання.

    Тобто, як і у 2014 році направляємо олов'яних солдатиків «кудись туди» без розвідки і розуміння, що на них «десь там» чекає.

    Кримськотатарський воєнізований підрозділ, очевидно, в рамках виконання свого основного завдання - блокади Криму, вирішує «розібратися», що за військовий підрозділ розгортається поруч з ними.

    Розгортаючись, підрозділ ЗСУ зустрічає якийсь організований опір, і, слава Богу, без жертв, але з застосуванням сили долає його.

    Зранку усі дізнаються, що перемогли не лютих ворогів, а заклятих друзів. Переможці тверезіють (щонайменше у якомусь із значень) і починають вибачатися.

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    Усе це відбувається на відстані, я так розумію, півтора - два кілометри від лінії фронту (яку українська влада чомусь вважає лінією державного кордону і розміщає там прикордонників та митників), фактично на очах у росіян, в зоні, де реально можуть діяти російські ДРГ.

    Можна привітати Генштаб та політичне керівництво України з черговою операцією по виявленню реального стану підготовки та організації оборони в Україні.

    Джерело: блог Богдана Яременка
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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