Кінець співпраці американців і НАЗК. Що це означає

Богдан Яременко Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

Богдан Яременко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Агентство міжнародного розвитку США призупиняє співробітництво з українським Нацагентством із запобігання корупції

В дитинстві, коли хтось наривався, була у нас на Оболоні в дворі така примовка - «ты думаешь если кавказец вспыльчивый, его дразнить надо?»

Ну, і при чому тут закон про е-декларування і усі скандали з працюючим-непрацюючим чимось в НАЗК?

Агентство міжнародного розвитку США заявило, що призупиняє співробітництво з НАЗК. Звичайно, як люди цивілізовані, американці не підуть прес-конференції влаштовувати про те, як їх дістали тупуваті і крадькуваті українці. Вони прямо не скажуть, в чому причина. Як правило, про це тихенько шепчуть тим у владі, хто на їх думку має бути достатньо зрілим, щоб зрозуміти і виправити ситуацію.

Так само ясно, що гроші на міжнародну допомогу скорочуватимуться. Пропозицію Трампа до бюджета на наступний рік про 52 мільярди росту витрат на оборону якось покривати потрібно. А в федеральному бюджеті всього тих напрямків фінансування 5-6 (медицина, оборона, федеральний уряд і міжнародна допомога). Ясно, що міжнародна допомога буде першою жертвою.

Буде - не значить, що грошей немає вже зараз. Це значить, що за них потрібне буде змагатися в серйозній конкуренції з країнами, з якими у США значно тісніші і системніші відносини. І навряд чи борючись за ці кошти можна буде пропетляти з темниками про «а то Путін нападе».

А гроші ці потрібні. Якщо добре подумати усе, що наша недолуга влада може продемонструвати як «жити по-новому», за великим рахунком, зроблене за гроші з програм міжнародної допомоги. Інших немає. Ну, поки красти і вугіллям з ОРДЛО торгувати не відучилися.

І якщо приймаючи закони і розвалюючи навіть те невелике позитивне, що створено за 3 роки, українська влада думає - «а, пофіг, у них все рівно грошей немає, а з цієї допомоги тільки крикуни з громадського сектора і живуть,» - то вона дуже серйозно помиляється.

За НАЗК можуть піти і інші відомства. І припинення американської допомоги, звичайно, не означатиме, що інші нічого не даватимуть. Але тенденція буде очевидна, тим більше, якщо давати привід іноземним урядам заявляти, що ми скорочуємось з допомогою не тому, що грошей немає, а тому, що ви не вмієте ними розпоряджатися.

Якщо до нашої влади не дійде, то будуть і інші важелі - кредити. І там теж не пропетляєш на брехні, що, мовляв, це через блокадників. Та зрештою, яка різниця як це пояснювати, якщо виявиться, що грошей немає, а апетити красти і бажання переобиратися є.

Звичайно, можна і послати усіх цих «західників», які розплодили тут антикорупцію і лізуть зі своїми порадами і грошима. Можна. Янукович так уже робив.

Джерело: блог Богдана Яременка

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