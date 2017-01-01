Не поспішаймо робити ворога з посла Німеччини Райхеля
- Сьогодні, 10:04
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Розсилка
Зрештою він не закликав нас жертвувати людьми чи територіями... Кемську волость він теж не вимагав
Нє, цей германський посол ще той чудак.
Але ніколи не чув, щоб щось подібне в один день – заява депутатів, заява міністра закордонних справ, виклик\запрошення до МЗС і все у світлі софітів та максимальним висвітленням в ЗМІ – хоч би раз відбулось з послом російським.
Ну, нехай російського у нас зараз немає. Але є посли країн, які просто зневажають територіальну цілісність України. І нічо. Працюють спокійно та комфортно.
Чи не поспішаємо ми робити ворогів? Це ж не просто посол. Це Німеччина. І там позицію свого посла поділяє дуже багато хто. Зрештою він не закликав нас жертвувати людьми чи територіями... Кемську волость він теж не вимагав.
А ми йому – ви їдьте в Авдіївку і подивіться. А куди вкладати німецькі інвестиції і де ми вже перемогли корупцію – його також окремо запросять подивитися?
Мені, здається, інституційна реакція навіть у гніві має більше вражати холодним розрахунком, ніж гарячковістю та емоційністю.