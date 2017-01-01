Не поспішаймо робити ворога з посла Німеччини Райхеля

Богдан Яременко Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

Богдан Яременко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ернст Райхель

Зрештою він не закликав нас жертвувати людьми чи територіями... Кемську волость він теж не вимагав

Нє, цей германський посол ще той чудак.

Але ніколи не чув, щоб щось подібне в один день – заява депутатів, заява міністра закордонних справ, виклик\запрошення до МЗС і все у світлі софітів та максимальним висвітленням в ЗМІ – хоч би раз відбулось з послом російським.

Ну, нехай російського у нас зараз немає. Але є посли країн, які просто зневажають територіальну цілісність України. І нічо. Працюють спокійно та комфортно.

Чи не поспішаємо ми робити ворогів? Це ж не просто посол. Це Німеччина. І там позицію свого посла поділяє дуже багато хто. Зрештою він не закликав нас жертвувати людьми чи територіями... Кемську волость він теж не вимагав.

А ми йому – ви їдьте в Авдіївку і подивіться. А куди вкладати німецькі інвестиції і де ми вже перемогли корупцію – його також окремо запросять подивитися?

Мені, здається, інституційна реакція навіть у гніві має більше вражати холодним розрахунком, ніж гарячковістю та емоційністю.

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