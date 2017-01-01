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    Думки вголос

    Путін - жалюгідне закомплексоване створіння

    • Богдан Яременко

      Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

    • Сьогодні, 10:44
    • Розсилка
    Володимир Путін
    Володимир Путін

    Наразі ситуація для Росії виглядає дуже непривабливо

    Два загальновідомі факти, які, між тим, зараз можна нагадати і співставити.

    1. Путін - блефує. В міжнародних відносинах він поводить себе як дворовий чи там шкільний бузило - чіпляється, пресує, вдає з себе крутого. Але варто проявити проти такого бузила реальну силу або не дай Бог після чиєїсь відсічі у нього з носа капне кров, і стає зрозуміло, що це лише жалюгідне закомлексоване створіння.

    2. Коли НАТО розпочало бомбардування Югославії, російський прем"єр Євгеній Примаков летів до Вашингтона. Над Атлантикою він розвернув літак і повернувся до Москви, демонструючи, що після застосування сили проти російського союзника Югославії йому немає про що говорити зі США.

    Ось тепер сила (бомбардування) застосовано не лише проти іншого союзника Росії - Сирії, але фактично і проти самої Росії.

    На цьому тижні Москву має відвідати держсекретар США Рекс Тіллерсон.

    Російська політична традиція і імідж Путіна мали би примусити їх скасувати візит.

    Якщо цього не станеться, то бузило, яке щойно бахвалилось, що ніхто у світі нічого не може йому протиставити, виявиться звичайнісіньким жлобом і тюфяком.

    Якщо ж станеться, то це просто буде безсилою злобою. Адже ракети таки потрапили в цілі, і Росія нічого цьому не змогла протиставити.

    Це далеко не кінець історії. Ні намагань Росії тиснути на світ, ні навіть війни в Сирії. Але наразі ситуація для Росії виглядає дуже непривабливо.

    Запасаємось попкорном.

    Джерело: блог Богдана Яременка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Росія США Сирія НАТО Путін
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