Путін - жалюгідне закомплексоване створіння

Богдан Яременко Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

Богдан Яременко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін

Наразі ситуація для Росії виглядає дуже непривабливо

Два загальновідомі факти, які, між тим, зараз можна нагадати і співставити.

1. Путін - блефує. В міжнародних відносинах він поводить себе як дворовий чи там шкільний бузило - чіпляється, пресує, вдає з себе крутого. Але варто проявити проти такого бузила реальну силу або не дай Бог після чиєїсь відсічі у нього з носа капне кров, і стає зрозуміло, що це лише жалюгідне закомлексоване створіння.

2. Коли НАТО розпочало бомбардування Югославії, російський прем"єр Євгеній Примаков летів до Вашингтона. Над Атлантикою він розвернув літак і повернувся до Москви, демонструючи, що після застосування сили проти російського союзника Югославії йому немає про що говорити зі США.

Ось тепер сила (бомбардування) застосовано не лише проти іншого союзника Росії - Сирії, але фактично і проти самої Росії. На цьому тижні Москву має відвідати держсекретар США Рекс Тіллерсон. Російська політична традиція і імідж Путіна мали би примусити їх скасувати візит. Якщо цього не станеться, то бузило, яке щойно бахвалилось, що ніхто у світі нічого не може йому протиставити, виявиться звичайнісіньким жлобом і тюфяком. Якщо ж станеться, то це просто буде безсилою злобою. Адже ракети таки потрапили в цілі, і Росія нічого цьому не змогла протиставити. Це далеко не кінець історії. Ні намагань Росії тиснути на світ, ні навіть війни в Сирії. Але наразі ситуація для Росії виглядає дуже непривабливо. Запасаємось попкорном.

Джерело: блог Богдана Яременка

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