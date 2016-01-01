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    Думки вголос

    Ріст тероризму в Туреччині - це факт, який не потребує доказів

    • Богдан Яременко

      Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

    • 19 Грудня, 23:26
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    Очевидними є не лише ріст кількості терористичних атак, але і різке збільшення числа жертв, жорстокість, спрямування терактів не лише проти урядової, військової чи поліцейської інфраструктури (що, на жаль, в Туреччині вже давно не новина), але різке збільшення кількості терактів проти цивільного населення.

    Теракти організовуються у спосіб, який покликаний спричинити найбільшу кількість жертв, та викликати найбільший резонанс.

    Усе це підказує необхідність звернути увагу на туристичні центри в Туреччині, як джерело підвищеної загрози. Ризикну зробити дуже невдячний і неприємний прогноз - курорти Анталії та півдня Туреччини можуть стати в найближчі місяці місцем проведення терористичних нападів. Об"єкти туризму і дозвілля менш захищені, велелюдні, що відповідає інтересам терористів.

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    У вигляді актів помсти та розплати об"єктами нападу можуть і надалі ставати російські піддані та інтереси в Туреччині.

    Думаю, що на сьогодні ніхто не може гарантувати безпеку українських туристів, яких, як правило, неможливо візуально відрізнити від росіян, в Туреччині впродовж Новорічних свят і впродовж найближчого періоду.

    Щиро сподіваюсь, що мій прогноз не збудеться.

    Джерело: блог Богдана Яременка

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