Ріст тероризму в Туреччині - це факт, який не потребує доказів

Богдан Яременко Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

Богдан Яременко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Очевидними є не лише ріст кількості терористичних атак, але і різке збільшення числа жертв, жорстокість, спрямування терактів не лише проти урядової, військової чи поліцейської інфраструктури (що, на жаль, в Туреччині вже давно не новина), але різке збільшення кількості терактів проти цивільного населення.

Теракти організовуються у спосіб, який покликаний спричинити найбільшу кількість жертв, та викликати найбільший резонанс.

Усе це підказує необхідність звернути увагу на туристичні центри в Туреччині, як джерело підвищеної загрози. Ризикну зробити дуже невдячний і неприємний прогноз - курорти Анталії та півдня Туреччини можуть стати в найближчі місяці місцем проведення терористичних нападів. Об"єкти туризму і дозвілля менш захищені, велелюдні, що відповідає інтересам терористів.

У вигляді актів помсти та розплати об"єктами нападу можуть і надалі ставати російські піддані та інтереси в Туреччині.

Думаю, що на сьогодні ніхто не може гарантувати безпеку українських туристів, яких, як правило, неможливо візуально відрізнити від росіян, в Туреччині впродовж Новорічних свят і впродовж найближчого періоду.

Щиро сподіваюсь, що мій прогноз не збудеться.

Джерело: блог Богдана Яременка

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