Ріст тероризму в Туреччині - це факт, який не потребує доказів
- 19 Грудня, 23:26
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Розсилка
Очевидними є не лише ріст кількості терористичних атак, але і різке збільшення числа жертв, жорстокість, спрямування терактів не лише проти урядової, військової чи поліцейської інфраструктури (що, на жаль, в Туреччині вже давно не новина), але різке збільшення кількості терактів проти цивільного населення.
Теракти організовуються у спосіб, який покликаний спричинити найбільшу кількість жертв, та викликати найбільший резонанс.
Усе це підказує необхідність звернути увагу на туристичні центри в Туреччині, як джерело підвищеної загрози. Ризикну зробити дуже невдячний і неприємний прогноз - курорти Анталії та півдня Туреччини можуть стати в найближчі місяці місцем проведення терористичних нападів. Об"єкти туризму і дозвілля менш захищені, велелюдні, що відповідає інтересам терористів.
У вигляді актів помсти та розплати об"єктами нападу можуть і надалі ставати російські піддані та інтереси в Туреччині.
Думаю, що на сьогодні ніхто не може гарантувати безпеку українських туристів, яких, як правило, неможливо візуально відрізнити від росіян, в Туреччині впродовж Новорічних свят і впродовж найближчого періоду.
Щиро сподіваюсь, що мій прогноз не збудеться.
Джерело: блог Богдана Яременка