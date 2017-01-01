У Росії проблеми з «корисним ідіотом» в Європі

Богдан Яременко Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

Богдан Яременко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: coe.int Президент ПАРЄ Педро Аграмунт

Скандал з головою ПАРЄ – перший скандал такого рівня, пов'язаний з Росією

ПАРЄ – структура із дуже великою кількістю впливів. На неї впливають і країни, і депутати, і окремі посольства, політичні групи, фракції. Усе нині склалось для відставки голови ПАРЄ. Але як технічно це реалізувати? Якщо Аграмунт не захоче добровільно піти, то ніяк. У четвер, 27 квітня, має виступати король Іспанії, після чого, як натякає Аграмунт, він може піти у відставку. Але спрогнозувати це аж ніяк не можна.

Своє становище Аграмунт підірвав остаточно. Навіть якщо він залишиться, то як далі він зможе виконувати свої функції? Щонайменше дві третини організації його засуджують. Не може бути обрана посадова особа, яка не має підтримки переважної більшості учасників цієї організації.

Сама організація цю кризу переживе, тому що існує певна межа. Коли Аграмунт поїхав до Сирії з російськими делегатами, це вже була кричуща ситуація. І є певні рамки, а європейці дуже не люблять виходити за рамки певних процедур. Для демократичних держав це неприпустимо.

Однак зараз ситуація щодо його відставки упирається у процедури. Недовіра висловлена, підтримки у нього немає, а як буде технічно реалізована його відставка – поки невідомо.

На майбутнє Аграмунт не представляє ніякої особливої цінності для Росії. Не вийшло у нього, ну, то й що ж? Як агент він для Кремля, очевидно, не має особливого значення. Це тепер його власні проблеми через його недалекоглядність. Але він поводив себе настільки зухвало в плані декларування, фактично поставив в рамки принципу те, що він повинен повернути росіян до зали. Але ж тепер є великі сумніви в плані його незаангажованості. Кожен може мати якусь політичну програму. Якщо ти хочеш повернути Росію, при цьому ти керівник такої організації, то ти повинен відповісти на питання: а як же тепер із принципами цієї організації? Росія покарана саме за те, що не дотримувалася принципів. Фактично він поставив під питання мотиви своїх дій. Він не виступав від імені організації, а у нього є якісь свої мотиви. А це – смерть для політиків на Заході, коли твої мотиви ставляться під сумнів.

Це перший скандал такого рівня, який пов'язаний із Росією. Скажімо так: якщо він закінчиться відставкою, то це найсерйозніші наслідки для європейського політика за його афілійованість з Росією. Але РФ продовжуватиме так діяти і далі. Корисних ідіотів, а також просто ідіотів є достатньо у Європі.

Джерело: Апостроф

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