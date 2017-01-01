Два знищених Києва. Чому ми не маємо права забувати про Голодомор

Ольга Богомолець Народний депутат, "Блок Петра Порошенка"

Ольга Богомолець

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Фото: school110.ucoz.ua

Україна і в 21-му столітті продовжує просити світ визнати Голодомор геноцидом українського народу. Ті країни, які визнають цей факт, входять в конфлікт з Росією

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Тема Голодомора, словно маятник, то появляется, то исчезает со страниц и экранов наших СМИ. И это, на мой взгляд, неправильно. Пока на Земле остается последний сомневающийся в факте существования одной из самых глубоких трагедий человечества – в геноциде украинского народа – наши голоса должны звучать и звучать, рассказывая потомкам о том, что же было на самом деле. Рассказывая, рассказывая и рассказывая… Нация, которая забывает свою историю, или которую насильно заставляют её забыть, обречена на вырождение и вымирание.

С нами такое пытались сделать. Нам хотели навязать историю Украины без миллионов смертей. От 5 до 7 миллионов жизней наших соотечественников забрал искусственный голод. А люди продолжали делать вид, что не падали посреди Киева умирающие селяне, что обезумевшие матери не ели собственных детей, а за украденный колосок колхозников не отправляли в ГУЛАГ. Страх. Животный страх сеяла сталинская власть, стремясь уничтожить украинскую нацию как политический фактор. И – в это же время - ни одна нация не вызывала такого животного страха у собственных правителей! Сталинисты доходили до состояния маниакальных убийц, издавая декрет за декретом, уничтожавший украинские села. Думаю, что московские архивы еще хранят много документов с грифом «секретно», в которых сокрыта истинная тайна Голодомора в Украине…

В середине прошлого столетья другой нации – евреям – удалось заставить мир принять трагедию еврейского народа и осудить нацистов за массовые убийства на национальной основе. Удалось заставить мир знать, уважать, понять и не замалчивать. Первый шаг на пути признания Холокоста был сделан сразу после войны – в ходе Нюренбергского трибунала. Именно там нацистов обвинили в преступлениях против человечества и, в перечне их преступлений первым номером стояло уничтожение евреев. Особенностью публичных процессов по Холокосту была персонификация трагедии – массовые свидетельские показания выживших узников концлагерей, показания осужденных нацистов, сильнейшие письменные свидетельства очевидцев, такие как «Дневник Анны Франк». Холокост стал восприниматься как сакральное зло именно из-за масштабов и ужаса озвученной трагедии. Говорить, говорить и говорить о Холокосте заставляли евреи. Помнить о зле. В сравнении с ним все преступления казались менее значительными. И цивилизованное человечество провозгласило 27 января Международным днем памяти жертв Холокосту. Приняло и запомнило.

Сегодня никто не может назвать точное число человеческих жертв еврейской трагедии. Допустимая цифра «гуляет» в пределах миллионной погрешности. Вдумайтесь, миллионной! Историки говорят о том, что погибло от 5 до 6,2 миллионов евреев. Что это значит? Что в 20-м веке одни «люди» просто сожгли других людей. Из-за искусственно созданной расовой теории они уничтожили количество людей равное населению Киева и всей области. Только из-за того, что в графе национальность увидели слово: еврей. Другие «люди» в том же 20-м веке искусственно забрали у других людей еду. И вновь уничтожили всё население Киева и области. Только из-за того, что в графе национальность увидели слово: украинец. Два раза не стало нас с вами... с 32 года по 45-ый…

Украина и в 21-м веке продолжает просить мир признать Голодомор геноцидом украинского народа. Те страны, которые признают этот факт, входят в конфликт с Россией. Немногие к этому готовы. Пожалуй, только те, для которых приоритетом является правда и те, кто понимает, что сокрытием преступлений против человечества можно лишь спровоцировать новые аналогичные преступления. Задумываются ли современные правители таких государств о том, что Холокост плюс Голодомор уничтожили население целой страны? Количество матерей, детей, отцов, равное, например, сегодняшнему населению Венгрии. Вряд ли… Политические игры и дипломатические ходы иногда заводят нас в исторический тупик, который может привести к новым и новым Голодоморам и Холокостам. Этого нельзя допустить.

22 мая 2017 года сенат штата Вашингтон (США) принял резолюцию, в которой Голодомор признано геноцидом украинцев. Я приняла это известие с благодарностью. На Земле стало больше людей, которые перестали сомневаться в трагедии, пережитой моим народом. Мир меняется.

Джерело: Лівий берег

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