Почему богатейшая нация в мире не спешит расчищать снег в своей столице

Саша Боровик Советник губернатора Одессы, Михеила Саакашвили



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В контексте недавних снегопадов в стране, было интересно смотреть на динамику в обществе и особенно ожидание от городских властей что снег будет убран немедленно.

В контексте недавних снегопадов в стране, было интересно смотреть на динамику в обществе и особенно ожидание от городских властей что снег будет убран немедленно. Удивило то что в обществе есть чувство что власть должна убрать снег во что бы это не стало, и у общества есть право этого не только ожидать, но и требовать. Никто в этой связи не поднял вопрос местных налогов, и необходимости их повышать если горожане хотят эффективной снегоуборки. А между тем готовность и скорость с которой городские власти будут убирать снег, это часть общественного договора. (В этой связи порадовали активисты в Одессе которые обнаружили что муниципалитет закупает песок в два раза дороже, чем его рыночная цена и делает это у друзей мэра).

Когда в Вашингтоне DC выпадает снег, или наступает гололед, машин для его уборки просто нет. В такие дни действует запрет на траффик - автобусы даже при одном инче снега не выходят из парков, такси повышают таксу в два раза, школы и федеральные учреждения закрыты. Таков общественный договор во многих американских городах - мы не повышаем местные налоги и не покупаем дорогущие снегоуборочные машины, а вы от нас этого не требуете. Тоже самое в Сеаттле - где кроме всего прочего не хотят отравить химическими порошками рыбу в озерах расположенных в городе. Не борются со снегом не потому что не могут. B конце концов Seattle это дом для таких компаний как Боинг, Амазон и Микрософт - эти компании могут перевезти весь город в Калифорнию на дронах, если захотят. Но они просто не хотят - это слишком дорого, так же как и убирать снег или бороться с гололедом. За всю историю Microsoft, штаб-квартира компании была закрыта более 20 раз так как люди не могли добраться до роботы. Это дешевле просто предупредить всех чтоб закупили продукты на неделю и работали из дому, чем платить высокие налоги и бороться со снегом.

Украинское общество проходит через период когда обсуждаются налоги. Все кому не лень ратуют за их понижение. Частью этой дискуссии должен стать вопрос ухода от государственного патриархата и деталей того что общество может ожидать от государства, а что теперь всегда будут делать волонтеры. В Германии, на пример, многие округа не имеют государственной пожарной службы, но имеют волонтерские пожарные бригады которые так же убирают снег зимой. Такой дискуссии я не слышу пока - у общества, с моей точки зрения, есть достаточно завышенные требования к государству с одной стороны и нежелание платить высокие налоги и зарплаты гос служащим с другой.

А сегодня правительственные и офисные здания, школы и музеи в DC закрыты. Самая богатая нация в мире не спешит расчищать снег в своей столице. Это слишком дорого.

Источник: Facebook

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